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港聞二

食安督察偷樣本案 特赦證人指同事購家中同款米自用

【明報專訊】5名食環署食物安全中心衛生督察涉於2022至2023年，擅取購作輻射水平檢測的食物樣本自用，因而同遭廉署控告一項串謀盜竊罪，4人不認罪，在西九龍裁判法院受審。已認罪被告劉承軒昨日繼續以控方特赦證人身分作供，稱同事選擇訂購「5公斤金象米」做檢測，是因平時家中就是吃這款米，希望把剩餘的米帶回去。劉在盤問下承認是為減刑轉做控方證人，而他是覺得「唔好嘥（食物）」，所以才犯案。

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。劉承認一項交替控罪、即盜竊罪。

劉承軒供稱，2023年2月向供應商UNY訂購食物樣本做檢測時，大部分同事選擇日本米，只有陳映姍選擇5公斤金象米，陳解釋「屋企食開金象米，訂5公斤，剩咗可以返屋企食」。劉稱陳又打算訂購以前未曾用作檢測的食物樣本，例如薯餅及薯格，亦訂購分量為14克及30克的果醬，而非檢測用到的1公斤裝。劉詢問下，陳說可把薯餅及薯格用氣炸鍋煮來吃，量少的果醬則用於「搽麵包做早餐」。

辯：有被告當時放假 證人：或記錯

辯方盤問下，劉承認也有把食物樣本帶回家，當被問到犯案原因時，他說「唔好嘥」。辯方指出，余鳳珍於2023年3月結婚，婚前請假籌備，根本沒參與由劉所指、於同年2月執行的採購及處理食物樣本過程，質疑劉作供時記錯涉案人物；劉稱：「我可能記錯咗。」控方覆問時，劉稱記錯的部分只涉及余，與她某次請假有關。劉作供完畢，聆訊今續。

【案件編號：WKCC 2693/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 串謀盜竊 衛生督察 食環署 食安中心

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