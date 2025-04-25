食安督察偷樣本案 特赦證人指同事購家中同款米自用

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。劉承認一項交替控罪、即盜竊罪。

劉承軒供稱，2023年2月向供應商UNY訂購食物樣本做檢測時，大部分同事選擇日本米，只有陳映姍選擇5公斤金象米，陳解釋「屋企食開金象米，訂5公斤，剩咗可以返屋企食」。劉稱陳又打算訂購以前未曾用作檢測的食物樣本，例如薯餅及薯格，亦訂購分量為14克及30克的果醬，而非檢測用到的1公斤裝。劉詢問下，陳說可把薯餅及薯格用氣炸鍋煮來吃，量少的果醬則用於「搽麵包做早餐」。

辯：有被告當時放假 證人：或記錯

辯方盤問下，劉承認也有把食物樣本帶回家，當被問到犯案原因時，他說「唔好嘥」。辯方指出，余鳳珍於2023年3月結婚，婚前請假籌備，根本沒參與由劉所指、於同年2月執行的採購及處理食物樣本過程，質疑劉作供時記錯涉案人物；劉稱：「我可能記錯咗。」控方覆問時，劉稱記錯的部分只涉及余，與她某次請假有關。劉作供完畢，聆訊今續。

【案件編號：WKCC 2693/24】