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港聞

港聞二

咬斷警手指 被告允賠28萬元和解

【明報專訊】2019年7月14日沙田新城巿廣場爆發警民衝突，港大畢業生因襲警和咬斷警長的無名指，被裁定擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖傷人共4罪罪成，判囚5年半。涉事警長早前入稟向港大畢業生索償，高等法院昨日開庭處理。訴訟雙方達成和解，被告將向警長賠償28萬元。

原告梁啟業昨由律師代表應訊，已刑滿出獄的被告杜啟華親自到庭。聆案官葛倩兒甫開庭表示，本案訴訟雙方已簽署同意傳票（consent summons），杜啟華會支付28萬元予梁啟業，雙方達成和解。

聆案官指出，杜啟華同意本月29日之前支付首筆款項10萬元，餘下18萬元會在18個月內支付；若杜沒有準時付款，梁啟業有權追討或提訟。聆案官表示，杜支付賠償金後，將解除本案的法律責任，而法庭不作訟費命令。

翻查資料，警長梁啟業當晚嘗試制服杜啟華，用手按着杜的頭部，遭杜反抗及咬斷右手無名指。區域法院時任法官陳仲衡稱，杜雖非主動咬噬梁手指，但其咬噬大力、「行為兇殘」，刑期須「懲罰犯案者，阻嚇後來者」，判處杜監禁5年半。

有警員亦稱受襲索償 下月訊

除了本宗高院索償案，杜啟華亦面對區院民事訴訟。當日報稱受襲的警隊指揮官梁子健向杜追討賠償，司法機構網頁顯示案件排期下月12日開審，料歷時兩日。

明報記者

【案件編號：HCPI 94/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕人身傷害賠償 警長 咬斷手指 暴動罪 反修例事件

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