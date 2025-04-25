青山休班男護醉鬧病房 同事安置過夜 3人被炒

明報記者 陳展棋 楊晨

消遣喝醉 同行同事送回醫院

據了解，涉事3人為男性，年資均逾10年，其中事發時休班的病人服務助理及護士結伴到酒吧消遣，其間護士喝醉，病人服務助理將他送返其服務的青山醫院病房。消息稱，當值的通宵更護士見醉酒同事鬧事，將他綁在一張病牀上，至翌晨早更主管上班後發現醉酒護士在病牀上，揭發事件；醫院經調查後，將醉酒護士和通宵更護士解僱，而臨將退休的病人服務助理亦須提早退休。

院方否認醉酒者被綁病牀

青山醫院發言人確認，有病房員工於休班期間在病房內影響病房正常運作，嚴重違反紀律，經內部紀律調查後，院方決定按既定人事程序解僱3名涉事員工，事件中沒有病人受傷。發言人否認該名醉酒護士曾被綁於病房牀上。

院方表示，醫護人員應時刻秉持專業操守，肩負照顧病人責任；院方十分重視員工行為及紀律，對於任何影響病房運作及病人安全的行為，定當嚴正處理，以確保病人獲得安全及優質的醫療服務。

工會憂損護士形象 組織稱或涉刑事

香港護士總工會會長蘇肖娟認為，若事件屬實，對護士專業形象構成損害；醉酒護士於精神及理智上均不適宜出現於病房範圍，亦不應作騷擾病人行為。蘇提到，如護士因回家路程遙遠，或因風暴關係，可預約宿舍臨時留宿於醫院。

病人政策連線主席林志釉表示，涉事醉酒護士當時並非以工作身分出現於病房，且作出不恰當行為，這可能涉及刑事罪行。他引述《醫院管理局附例》列明，除醫院求診者以外，可拒絕受酒精或藥物影響者進入醫院，亦列明不可作影響秩序行為。林續稱，該名安置醉酒護士的通宵更護士亦不應自行解決事件，讓醉酒護士於醫院範圍逗留。他形容事件性質嚴重，屬嚴重擾亂行為，醫管局應主動發布事件。