明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

青山休班男護醉鬧病房 同事安置過夜 3人被炒

【明報專訊】青山醫院發生醫護人員醉酒大鬧病房而遭「炒魷」事件。本報獲悉，青山醫院一名原定翌日當值的休班男護士，今年2月某夜到酒吧消遣後喝醉，由結伴的男病人服務助理送返醫院一間病房內，其間醉酒護士在病房內作出擾亂行為，一名凌晨當值的男護士將他安置於醫院範圍內。網上群組有留言稱涉事醉酒男護士一度被綁在病牀，醫管局對此否認，但確認有員工影響病房正常運作，嚴重違反紀律，事件中3名員工遭解僱。

明報記者 陳展棋 楊晨

消遣喝醉 同行同事送回醫院

據了解，涉事3人為男性，年資均逾10年，其中事發時休班的病人服務助理及護士結伴到酒吧消遣，其間護士喝醉，病人服務助理將他送返其服務的青山醫院病房。消息稱，當值的通宵更護士見醉酒同事鬧事，將他綁在一張病牀上，至翌晨早更主管上班後發現醉酒護士在病牀上，揭發事件；醫院經調查後，將醉酒護士和通宵更護士解僱，而臨將退休的病人服務助理亦須提早退休。

院方否認醉酒者被綁病牀

青山醫院發言人確認，有病房員工於休班期間在病房內影響病房正常運作，嚴重違反紀律，經內部紀律調查後，院方決定按既定人事程序解僱3名涉事員工，事件中沒有病人受傷。發言人否認該名醉酒護士曾被綁於病房牀上。

院方表示，醫護人員應時刻秉持專業操守，肩負照顧病人責任；院方十分重視員工行為及紀律，對於任何影響病房運作及病人安全的行為，定當嚴正處理，以確保病人獲得安全及優質的醫療服務。

工會憂損護士形象 組織稱或涉刑事

香港護士總工會會長蘇肖娟認為，若事件屬實，對護士專業形象構成損害；醉酒護士於精神及理智上均不適宜出現於病房範圍，亦不應作騷擾病人行為。蘇提到，如護士因回家路程遙遠，或因風暴關係，可預約宿舍臨時留宿於醫院。

病人政策連線主席林志釉表示，涉事醉酒護士當時並非以工作身分出現於病房，且作出不恰當行為，這可能涉及刑事罪行。他引述《醫院管理局附例》列明，除醫院求診者以外，可拒絕受酒精或藥物影響者進入醫院，亦列明不可作影響秩序行為。林續稱，該名安置醉酒護士的通宵更護士亦不應自行解決事件，讓醉酒護士於醫院範圍逗留。他形容事件性質嚴重，屬嚴重擾亂行為，醫管局應主動發布事件。

相關字詞﹕紀律 青山醫院

上 / 下一篇新聞

特：降關稅取決北京 華否認有談判 中方冷處理「示好」舉動 促美先盡撤單邊措施
特：降關稅取決北京 華否認有談判 中方冷處理「示好」舉動 促美先盡撤單邊措施
安理會上交鋒 華斥霸權霸凌美轟言行不一
安理會上交鋒 華斥霸權霸凌美轟言行不一
美韓「2+2」磋商 首爾盼「斬件」聚焦3領域
美韓「2+2」磋商 首爾盼「斬件」聚焦3領域
12州興訟挑戰關稅措施 指特朗普違憲
12州興訟挑戰關稅措施 指特朗普違憲
波音CEO警告停為華客戶生產飛機
波音CEO警告停為華客戶生產飛機
被批購票「盲盒」 啟德主場館座位圖公開 列明段號
被批購票「盲盒」 啟德主場館座位圖公開 列明段號
咬斷警手指 被告允賠28萬元和解
咬斷警手指 被告允賠28萬元和解
食安督察偷樣本案 特赦證人指同事購家中同款米自用
食安督察偷樣本案 特赦證人指同事購家中同款米自用
警司涉非禮警署三襲女子 擬不認罪
警司涉非禮警署三襲女子 擬不認罪
團結香港基金：首置盤重疊私樓 毋須再推 料未來5年公營樓年均3.77萬伙 超長策目標
團結香港基金：首置盤重疊私樓 毋須再推 料未來5年公營樓年均3.77萬伙 超長策目標
貿戰短期樓市影響小 倘持續或礙投地信心
貿戰短期樓市影響小 倘持續或礙投地信心
新推青年配額 白居二2024逾八成申請40歲以下
新推青年配額 白居二2024逾八成申請40歲以下
遭欺凌患情緒病 獎學金得主矢志助受困者
遭欺凌患情緒病 獎學金得主矢志助受困者
建築師狎秘書案 辯方：大庭廣眾不可能不敢呼救
建築師狎秘書案 辯方：大庭廣眾不可能不敢呼救
中國美商會：貿戰或加速美商在華扎根 會長何邁可稱關稅戰更顯兩國聯繫 不信脫鈎
中國美商會：貿戰或加速美商在華扎根 會長何邁可稱關稅戰更顯兩國聯繫 不信脫鈎
稱中美眾多議題相左 梅儒瑞讚崔建春保持開放
稱中美眾多議題相左 梅儒瑞讚崔建春保持開放
下月繁榮峰會 歐商會：盼國際合作應對全球風險
下月繁榮峰會 歐商會：盼國際合作應對全球風險
外國記者會調查：64%記者稱消息來源拒談敏感議題
外國記者會調查：64%記者稱消息來源拒談敏感議題
陳日君准離港出席教宗喪禮
陳日君准離港出席教宗喪禮
抽驗屋邨視障路磚 民建聯：防滑不達標
抽驗屋邨視障路磚 民建聯：防滑不達標
社署行政主任涉港鐵偷拍女子
社署行政主任涉港鐵偷拍女子
小杯啫喱擬禁含蒟蒻 環境局：港日有鯁死先例
小杯啫喱擬禁含蒟蒻 環境局：港日有鯁死先例
長者社交孤立比率升 「無獨有偶計劃」助減孤獨感
長者社交孤立比率升 「無獨有偶計劃」助減孤獨感
警反黑拘33人 坐館被控洗錢
警反黑拘33人 坐館被控洗錢
反恐二案首被告：學弟無轉告群組討論製彈
反恐二案首被告：學弟無轉告群組討論製彈
無人機企業：港連通世界助「出海」 寧波港商伙Lalamove「低空沙盒」離島運貨 盼藉以外拓
無人機企業：港連通世界助「出海」 寧波港商伙Lalamove「低空沙盒」離島運貨 盼藉以外拓
港浙簽4備忘 涵科創住房經貿合作
港浙簽4備忘 涵科創住房經貿合作
李兆基治喪委會 3特首3司在列
李兆基治喪委會 3特首3司在列
潮行GBA：上天下海科學館
潮行GBA：上天下海科學館
灣區手記：阻塞交通 ／文：尚東美
灣區手記：阻塞交通 ／文：尚東美
【Emily】西九闖滬搞文化周 有展有劇有啡 16香港藝術家作品6月展出 包括Labubu之父
【Emily】西九闖滬搞文化周 有展有劇有啡 16香港藝術家作品6月展出 包括Labubu之父
【Emily】萬宜東壩迎五一 小巴借車借司機
【Emily】萬宜東壩迎五一 小巴借車借司機
【Emily】東盟官員訪港 林定國署任特首迎客
【Emily】東盟官員訪港 林定國署任特首迎客
【Emily】旅客版八達通用戶 復活節按年增六成
【Emily】旅客版八達通用戶 復活節按年增六成
【Emily】機場停車場增泊位 擬搬旅巴停候區
【Emily】機場停車場增泊位 擬搬旅巴停候區
【Emily】廣州睇「最小應急單元」演練 隊員舉叉議員舉機
【Emily】廣州睇「最小應急單元」演練 隊員舉叉議員舉機