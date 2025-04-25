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美韓「2+2」磋商 首爾盼「斬件」聚焦3領域

【明報專訊】美韓「2+2」貿易磋商周四（24日）於華盛頓舉行，韓方尋求降低美方對其施加的25%「對等關稅」稅率之際，雙方於造船、能源等方面的合作可能成為議題。有專家相信今輪會談只是雙方交代「開場白」，韓國外長趙兌烈周三向國會表示，會上將主要聽取美方的立場並提出初步意見，無意急於推進談判。

韓外長：無意急於推進談判

韓國由產業通商資源部長官安德根聯同經濟副總理暨企劃財政部長官崔相穆率領代表團訪美，於美東時間周四早上8時（香港周四晚上8時），在美國財政部大樓跟美國財長貝森特和貿易代表格里爾舉行財政和貿易部長級官員2+2磋商。韓聯社指會談結果將於當天稍後公布。

除正在生效的10%「對等關稅」基準稅率外，韓國汽車業亦受美國特朗普政府的25%汽車和鋼鋁關稅衝擊，當中有關汽車部件的關稅最遲於下月3日起生效。路透社指美國市場佔韓國汽車出口的49%。安德根周三飛抵華盛頓前表示，韓方尋求美方撤銷對其施加的「對等關稅」，並迅速應對汽車關稅措施。代理總統職務的韓國總理韓悳洙周四表示，將聚焦貿易平衡、造船，以及液化天然氣3個領域跟美方磋商，盡力尋求「雙贏」局面。

路透社表示，韓國官員視造船業合作為其一「非常重要的籌碼」，因韓國是繼中國後，目前全球第二大的造船國家，而特朗普重掌美國以來一直尋求該方面合作。韓聯社引述專家分析，韓方禁止部分美國牛肉進口等非關稅壁壘亦可能成為議題。趙兌烈周三表示，分攤駐韓美軍軍費問題應另作探討，美方則一直尋求對韓作包括關稅、非關稅貿易壁壘、軍費開支等所有議題的「一站式購物」談判。

日財相周四晤貝森特

另一方面，在美國出席多個國際組織財金會議的日本財相加藤勝信周三稱，會於周四跟貝森特會面，日方將基於既有的匯率問題協議跟美方展開討論。日本放送協會（NHK）昨報道，美日第二輪正式貿易談判或最快於下周四（5月1日）舉行，華府已通知日方不會就關稅給予特別待遇。

越南工貿部在官網發聲明表示，越南工貿部長阮鴻延周三晚跟格里爾通電話，討論了貿易談判準備事項。台灣行政院長卓榮泰周四表示，行政院副院長鄭麗君領軍的經貿談判團隊仍在台灣，正等待最佳的時機出發前往美國談判。中央社報道，台灣經貿談判團隊本月11日已與美國相關官員視像會議，雙方皆期盼近期能作後續協商。

（路透社/韓聯社/彭博社/法新社/中央社）

（關稅戰）

相關字詞﹕卓榮泰 加藤勝信 趙兌烈 貿易戰 貝森特 韓悳洙 談判 韓國 美國

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