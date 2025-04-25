特：降關稅取決北京 華否認有談判 中方冷處理「示好」舉動 促美先盡撤單邊措施

特朗普周三在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令儀式期間向記者說，美國已和90個國家討論關稅議題，預期最後會達成「很棒的協議」，但若無法談成協議，美國就會設定關稅，「在接下來的兩到三周內，我們會設定（關稅）數字，我們會選一個稅率，可能也包括中國在內」。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，尚不清楚特朗普對未能與美國達成協議的國家設定什麼關稅，以及這些關稅是否會取代目前暫停實施的「對等關稅」，還是僅作為談判期間的臨時措施。

特朗普指出，美國正和許多國家交涉，也有可能和中國達成「特別的協議」。他說，美中每天都就貿易議題接觸，重申跟中國國家主席習近平「相處得很好」，希望雙方可以達成協議。

華指美應棄極限施壓 平等對話

然而，特朗普看似有意緩解與中國之間的貿易戰，卻遭到中國官方的冷淡回應。在中國外交部周四的例行記者會上，有媒體問及近來美方不斷釋放消息稱，中美之間正在談判甚至將會達成協議，發言人郭嘉昆回應說：「據我了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。」郭嘉昆強調：「這場關稅戰是美方發動的，中方的態度是一貫的、明確的。如果美方真的想通過對話談判來解決問題，就應該放棄極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。」

同日，中國商務部例行記者會上亦有記者問，中方會否像日本等其他國家那樣跟美國開展貿易談判時，發言人何亞東表示，目前中美之間未作任何經貿談判，任何關於中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據。何亞東說，如果美方真想解決問題，就應該正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消所有對華單邊關稅措施，通過平等對話找到解決分歧的辦法。

中國國家主席習近平周四在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的肯尼亞總統魯托舉行會談。習近平強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家。中國不惹事也不怕事，願同世界各國一道，通過團結合作應對各種挑戰，維護自身正當權益，維護國際貿易規則，維護國際公平正義。

有望免零件稅 美汽車業迎喘息

關稅戰暫未有平息迹象，但受衝擊的美國汽車業可能有喘息空間。美國財經頻道CNBC和英國《金融時報》周三報道，美國汽車業高層近幾周密集游說後，特朗普計劃給予汽車零件豁免，免於原本為因應類鴉片藥物芬太尼氾濫對中國輸美商品加徵的關稅，也不在針對鋼鐵和鋁材實施關稅之列。然而，報道指出，特朗普對所有進口外國整車徵收25%關稅仍將維持不變；原定5月3日生效、針對進口汽車零件的另一項25%關稅也預計照常推行。

美國汽車研究中心本月發布分析指出，特朗普對汽車進口徵收25%關稅，預計將使汽車製造商在2025年面臨高達1080億美元的額外成本。以Tesla為例，因應關稅，該廠本月初暫停原定從中國輸入用於Cybercab與電動貨車Semi的零組件到美國。這一決定已影響該公司量產新車型計劃。

（CNN/衛報/新華社/金融時報）

（關稅戰）

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