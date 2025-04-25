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港聞

港聞二

灣區手記：阻塞交通 ／文：尚東美

【明報專訊】廣深港高鐵開通時，有廣州暨南大學的港生說不會乘坐，因跨境巴可直接在校園門口下車，不像高鐵要轉車。後來駐廣州，無論從香港或深圳回廣州，筆者也較喜歡坐跨境巴到暨大，因離駐站不遠，且落大巴便可call車。若坐火車，還要走一大段路去網約車指定上車點。

但這種方便也帶來問題，一來香港跨境與內地跨市大巴都在暨大門口停站，二來的士、拉客仔、網約車等又停在該處等客，且汽車出入校園、「電雞」左穿右插，令門外經常亂成一鍋粥，嚴重時還會影響馬路交通。不知是校方或交警部門終忍受不了，年初筆者發現暨大校門外設置多道欄柵，不論大巴或的士都不能再停。

此更改讓跨境巴士公司為難。起初大巴改在駛離暨大校門後約300多米的巴士站前落客，學生返校或其他人轉的士都方便，但不知是否又被指阻礙巴士埋站，很快又改為在未到暨大校門前的暨大醫院外面落客，雖距離學校500米內，不過要穿過一條沒交通燈的小馬路。然而沒料及最近一次乘坐，車站又改，距離暨大更遠，且在高速公路出口旁的巴士站內，較麻煩的是，若要走回學校，就要橫穿沒交通燈的高速公路出口，極危險，否則就要上行人天橋跨過馬路，再步行近1公里經行人隧道穿回來。難怪當日車上一位疑似大學生忍不住罵司機，「能否開到前面一些才落客」。

但司機也沒辦法，至於失去返校方便的優勢後，會否影響學生交通選擇，這車站是定局抑或再有變化？且看下回分解。

文：尚東美

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