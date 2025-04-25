潮行GBA：上天下海科學館

廣東科學中心位於廣州大學城，2008年9月26日開放，館內設有12個常駐展館，近600套展品及多個臨時專題展廳，另設巨幕影院、球幕影院、四維影院、虛擬航行動感影院和三維影院共5座科技影院，每日上映與科技相關的科普電影，2018年獲「最大科學館/科學中心」健力士世界紀錄。「逐夢星辰」與「探秘海洋」兩大新館上月28日對公眾開放。

「逐夢星辰」以人類宇宙探索為主題，展示擺脫地球引力衝出大氣層的技術、宇宙形成、太空人日常生活、建造太空家園的藍圖等。館內還設有很多可與觀眾互動的小遊戲，例如國產大飛機C919模擬駕駛、火星探索車試坐、太空食品科普等。

「探秘海洋」以探海之旅為主題，講解海洋起源、生命誕生、海洋奧妙、人類探索及利用海洋的成就，以及提升公眾對海洋保護的意識與責任感。館內以數碼技術、鏡面反射營造虛擬海洋環境，觀眾輕觸牆上熒幕的生物，便會顯示生物資料。此外該館也有模擬深海潛水器採集樣本、貨櫃碼頭自動系統運作、聲納測繪海底地形等的互動設備。除了兩座新館，廣東科學中心還有人體、數學、交通、新能源、通訊等多個主題展館，夠逛全天。

廣東科學中心

地址：廣州小谷圍大學城科普路168號

開館時間：周二至周五上午9時半至下午4時半；周六、日上午9時半至下午5時，逢周一閉館（節假日除外）

門票：成人60元人民幣；小童及長者30元人民幣，另有家庭套票、親子套票、門票加電影套票

購票方式：廣東科學中心微信小程序