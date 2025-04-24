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港聞二

曾言積極考慮 政府拒調整機場離境稅

【明報專訊】《財政預算案》提出增加飛機乘客離境稅，由現時120元增至200元，10月1日生效，多名議員早前指加稅影響機場競爭力，要求當局降低加幅或分階段加稅，財庫局原稱不排除修訂，但昨日回覆立法會相關法案委員會時則稱，考慮後認為增幅合理，無意調整，亦不會分階段或延期加稅。旅遊界議員姚柏良曾去信委員會提出修正案，建議加幅減半，他向本報表示對當局回應感失望無奈，指當局無危機意識，他會爭取政府再考慮修正案。

立法會本月初曾開法案委員會討論加稅，會上10多名發言議員均質疑加稅，財庫局常任秘書長（庫務）黎志華當時回應稱，會積極考慮有否空間調整，兩周內回覆。

財庫局提6理由

財庫局昨日回覆委員會的信件表明無意調整加稅，列出6項理據，其中提到是次為事隔22年加稅，其間累計通脹約64%，與加幅相若；又引述旅發局去年報告稱，未計機票下，加稅80元只佔旅客出行開支約1%，影響輕微；機管局自2016年為興建三跑徵收機場建設費後，機場客量其後兩年上升3.3%和2.5%。

局方認為，本港機場連接全球約90個國際客運航點，領先鄰近機場，相信加稅不會令旅客有很大誘因改用其他機場，並強調現已豁免過境客，包括同一日抵港和離港客的離境稅，政府亦計劃修例，擴大豁免至最多48小時內離境的乘客。

局方又稱，相對於提高薪俸稅、利得稅、差餉等影響一般市民和企業，離境稅只影響飛機乘客，相信較易接受。

姚柏良：每加10% 失0.9%客

對於按機票等級、飛行距離或航空公司調整加稅等建議，財庫局稱劃一做法簡單易明，不打算改變。至於會否設「日落條款」，局方稱會按現有機制，在每年制訂預算案時因應最新狀况，制訂合適財政措施。

姚柏良稱，加幅減半及分階段加稅已屬溫和建議，對不獲接納感失望，又指局方以當年徵收機場建設費後客量不跌反升證明今次加稅無影響是不合理，因現時航空格局經歷新冠疫情及地緣政治影響後已不同，局方並無提出加稅對航空及旅遊業、以至本港經濟影響的科學分析，難令人釋疑。他引述國際機場協會（ACI）數據稱，機場稅每增加10%，0.9%旅客將流失，以本港機場客量估算，即可能流失300萬客量。

被問會否續提修正案，姚柏良稱會先視乎下周一（28日）法案委員會上其他議員的反應，如獲支持會續提修訂。曾發言支持修正案的張欣宇說，局方回覆仍無交代加稅對客量影響，將繼續支持修正案。

張欣宇續撐修正案

法案委員會主席李鎮強表示，下周會議將討論局方最新回覆，並視乎會議進度就姚柏良的修正案表決，如獲通過，會把修正案交上立法會大會恢復二讀。

相關字詞﹕姚柏良 旅遊業 航空業 機場 財政預算案 飛機乘客離境稅

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