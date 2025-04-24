睇智能義肢試玩《悟空》 李家超：歡迎六小龍落戶香港

李家超昨日聯同創新科技及工業局長孫東等官員，由浙江省港澳辦主任顧建新、科技城黨工委書記郭雲偉等陪同下，到訪杭州未來科技城展館，並與「杭州六小龍」企業代表座談交流，談及與港合作計劃等，他亦試玩由六小龍之一「遊戲科學」開發的大熱遊戲《黑神話：悟空》。李於facebook發文說，展館為代表團設置專題展覽，展示「杭州六小龍」核心成果與技術，各代表介紹其新技術領域的發展和特色。

代表團隨後到六小龍之一「強腦科技」參觀，公司的研發測試兼產品體驗官倪敏成向李家超展示智能義肢寫書法，並寫下「家超」二字。李與強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞見面後說，韓有意和香港加強交流合作，特區政府會協助，冀助強腦科技拓展國際市場的同時，他們亦可推動香港創科發展。

來港上市？ 宇樹：有可能

代表團亦到訪宇樹科技。李家超稱，特區政府早前已向宇樹科技購入機械人做試驗，相信市場的機械人需求會愈來愈多，他鼓勵對方來港拓展業務，稱特區政府可支援。

公司創始人王興興說，宇樹科技一直在港「有些業務」，合作機會挺多；至於會否在港上市，他說「後續有可能，不確定」。

昨早代表團到訪浙江大學醫學院附屬第一醫院總部，了解「智慧醫院」運作；中午及晚上分別與浙江省委書記王浩及浙江省長劉捷交流敘餐。代表團今早將出席浙港高層會晤暨浙港合作會議，下午乘高鐵往寧波。