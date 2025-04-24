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技術核心「物理正確」 機械人虛擬訓練如實景

【明報專訊】杭州六小龍之一「群核科技」專注研發智能空間技術，公司聯合創始人兼首席技術官朱皓昨日接受本報專訪表示，其技術核心在於「物理正確」，即透過分析大量數據，將現實生活裏感受到的物品重量、摩擦力、顏色、光線、流體形態等，準確複製到虛擬環境，除了令空間設計環境逼真，亦可幫助機械人在虛擬環境所做的訓練成果遷移到現實，增加訓練效率。

朱皓說，「物理正確」有兩重含義，第一要確保虛擬場景的物件「具現實物理屬性」，舉例沙發有重量，拖動時會與地面產生摩擦，未必輕易推動，抽屜拉開時亦會沿滑軌慣性前移；第二則指物件尺寸比例是否符合現實人類使用習慣及需要，因此當用家在系統將沙發模型拉寬為兩米，模型並非按比例簡單拉長，而是生成為兩座位設計。

朱皓指出，在「物理正確」基礎上，智能空間技術有多種應用，包括讓機械人在虛擬環境訓練的效果等同現實場景。他舉例，機械人拿水樽的動作需反覆學習，「這個是透明的一個東西（水樽），我（機械人）要認出它輪廓、然後抓取，再把它搬到一個地方，過程中涉及到一些路徑的規劃」；掃地機械人在較低視角能辨識到「亂七八糟的雜物」、超市機械人能辨認及拿取商品，亦要反覆訓練。

稱微調算法即應用 效率更好

傳統訓練機械人要用現實場景，朱皓稱透過空間智能技術，可生成大量不同的虛擬場景，減少現實訓練所需的時間及場景搭建成本，以至訓練造成的物件耗損。他續稱，系統同時能模擬機械人的傳感器，包括雷達激光、深度視覺能力等功能，當機械人在虛擬場景訓練完畢，只需加以微調，就能把算法遷移到現實生活應用，令訓練效率較傳統好。

相關字詞﹕人工智能（AI） 虛擬實境 杭州六小龍 朱皓 群核科技 機械人

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