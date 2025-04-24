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「杭創科土壤：民間互動氛圍好」 六小龍群核科技憶創業 逢周末晤業界學界摸方向

【明報專訊】特首李家超周二起率政府代表團訪問浙江4天，目的之一是認識「杭州六小龍」發展經驗，參考借鑑。六小龍涵蓋機械人、生成式人工智能、遊戲研發等範疇，當中「群核科技」的聯合創始人兼首席技術官朱皓接受本報專訪時表示，杭州出產眾多優秀科企，人才的良好互動氛圍是關鍵：「像我們創始人之間，經常會有這種非正式的去聊一聊，一起去爬個山、什麼的，大家都會互相開啟思路，分享經驗教訓，也是很有幫助。」

明報記者 鄭律銘 杭州報道

「群核科技」專注空間智能技術，今年2月向港交所提交上市申請，未來亦有意來港發展。公司於2011年成立，研發軟件涵蓋室內設計、工業生產、機械人訓練等用途（見另稿），去年企業客戶達4.55萬個、個人客戶達41萬個，同年首三季營業收入5.53億元人民幣。「杭州六小龍」稱呼今年初才冒起，作為六小龍之一，朱皓說，一方面很感激外界認可，同時亦感壓力，要加緊「愈做愈好」，「才能夠更好的對得起這個稱號」。

公司發展至今10多年，朱皓認為有此成果，關鍵在研發能力及人才；其中對於有技術含量、技術壁壘的核心範疇，盡量自行研發，要有研發能力，需有人才。朱說，公司人才來自海內外，涵蓋不同學科背景，除了計算機專業，亦有機械工業、文科、設計及數學等跨學科人員。

浙大招聘 組初期核心梯隊

除了自身努力，杭州的創科「土壤」亦重要。朱皓形容杭州能吸引不少人才聚集，其公司最早幾年的人才就從浙江大學大量招聘，組成最早期非常核心的梯隊，另外杭州亦有不少人才來自內地其他城市以至海外。公司另外兩名創始人本身畢業於浙大，朱皓自己則從美國回流——清華大學本科畢業後，朱負笈美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校（UIUC）取得碩士學位，3人同是UIUC碩士。朱曾在微軟及亞馬遜總部擔任軟件工程師，才回國創業。

專攻研發 交流悟「線下」之難

朱皓笑言，剛回國的半年每個周末都跑出去交流，接觸其他創業者、大學師生、創投公司等，形容這類民間互動氛圍與矽谷很類似，對創業者而言尤其有利。朱說，他們創業之初亦藉此探索方向，當時曾與一些做「線下業務」的公司交流，才知道若發展同類業務，需有較豐富的社會經驗及商業判斷力，「我們當時剛出來創業，根本不懂這些東西」，因此最終決定專注做技術研發。

三方組織路演 「識了很多人」

創業亦需有好的營運模式。朱說，他們亦是透過交流活動了解到，軟件在當時的「收費能力」很差，要思考如何賺錢，他們透過與人交流後學習，建立其收費模式，先讓用家免費體驗、培養使用習慣，再將較高階功能定為收費。

朱皓認為，杭州創業氛圍良好，是有多股力量在貢獻，政府、創投機構及浙江大學均會組織很多「路演」活動，「我最早剛回國那半年，去浙大做這種什麼創新導師、創業導師，聽學生路演都聽了有個兩三次，然後認識了很多人」。

申港上市 冀成國際業務中樞

群核科技今年2月向香港提交上市申請。朱皓解釋，他曾來港數次，很感受到香港國際化一面，不少國際機構在香港「設點」，語言環境中英並行，同時亦是成熟的資本市場。他認為香港鄰近杭州，未來冀將香港定位為公司「未來拓展國際業務的一個中樞」，加強亞洲及北美業務。

他說，群核目前已與科大及城大有科研合作，包括將生成式AI與空間智能更好地結合，過程中感受到香港學者有很強的研究能力，這亦是他們來港發展的原因。

相關字詞﹕朱皓 群核科技 人工智能（AI） 杭州六小龍

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