體育園無公布座位表 憑號難知位置如「盲盒」

康署場地均可查到 海外場館設虛擬導覽

目前康文署場地如紅館、大球場、文化中心及大會堂等都會在網上公開詳細座位表，列出段號、座位編號等。其中本港文化中心、東京巨蛋、英國溫布萊球場及美國SoFi體育場均設虛擬導覽，公眾可觀看特定座位了解環境。啟德體育園則會在介紹活動時轉載主辦單位的座位表，但各主辦單位處理不一，不少欠缺段號、受阻位置及座位編號等，觀眾難有概念，Coldplay演唱會便有不少歌迷以照片分享座位視野，有人形容如「開盲盒」。網上有流傳啟德主場館座位表，但未獲園方確認。體育園對於會否公布主場館座位表未有回覆。Cityline稱，涉及座位劃分及價格等資訊一直據主辦單位及合作伙伴提供，明白公眾對購買視線受阻門票流程的關注，會持續改善網站及系統。

至於售票平台，康文署城市電腦售票網會提供場地座位表，Cityline會轉載主辦方的座位表，例如黎明的澳門演唱會附有詳細座位表供按圖選擇。美國歌后LadyGaga下月在新加坡國家體育場的演唱會，售票平台Ticketmaster也容許觀眾按區域、段號購票，點擊視線受阻區域時會提示。

立法會議員江玉歡指出，外地不少演唱會公布座位表時均一併標明大型設備所在，認為主辦方應盡早公布潛在受阻區域，也可透過虛擬導覽等協助觀眾掌握視野。她說體育園主場館面積大，各區視野分別明顯，建議演唱會更詳細劃分票種，將受阻程度反映在票價，「今時今日不止香港開演唱會，若又貴又看不到，對香港形象不是好事」，籲主辦方處理好細節。