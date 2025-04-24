Coldplay他站有列視線受阻區 港闕如 體育園謝霆鋒騷續現同類投訴 觀眾：未知座位位置

明報記者 李雯懿 李大煒

被問設指引否 文體旅局籲詢主辦售票方

消委會稱截至昨午5時共接獲238宗Coldplay演唱會視線受阻的投訴，謝霆鋒演唱會有15宗同類投訴。本報向Coldplay演唱會主辦方Live Nation查詢未列明段號原因，截稿前未有回覆。本報另向文體旅局查詢會否考慮提供指引，局方稱應查詢主辦及售票方。

市民陳小姐2月中購買兩張謝霆鋒演唱會門票，購票平台Cityline交易頁面及交易確認電郵均未提及門票視線受阻。她向Cityline查詢後獲回覆所屬位置視線受阻，但她未能循官方座位表掌握位置及受阻情况。觀衆K小姐則在Coldplay香港站去年10月預售時購入4張沒寫「視線受阻」的1299元門票，入場始知只能側視舞台背面，她要求換位不果，批評入場前欠缺詳細座位表。預售時買2099元門票的C小姐也只能側視舞台背面，被欄杆及後台黑布遮擋，結果要到2樓小食亭外站着觀看，亦目睹外籍觀眾有同樣遭遇而與職員理論。

Cityline共接百投訴 稱個案均選受阻類別

Cityline回覆稱，截至昨日共接獲104宗有關購買視線受阻座位門票查詢，涉及Coldplay、謝霆鋒和五月天演唱會，全部個案均揀選受阻類別，所領門票與購票資料相符。當中兩宗要求提供詳細購買流程紀錄，Cityline隨後會提供詳細紀錄證明。

同主辦方 星Coldplay受阻票可平23%

包括香港站在內的Coldplay巡唱由Live Nation主辦，主辦方於各地公布的座位資訊多較香港站詳細（見表）。其中新加坡站在加推視線受阻票時，售票平台標明相關段號並減價10%至23%。韓國站同樣於出售受阻票時減價，座位圖標明受阻區段，並提及正常門票也有部分座位視線可能受阻。菲律賓站及台灣站則列明各票種段號，舞台兩側邊緣位置減價，台灣站同時於社交媒體列出可能受阻段號。日本站座位表則未提受阻段號，受阻票亦無減價。

田北辰：理想應標明段號減價 期望管理

至於將在啟德主場館上演的周杰倫、林俊傑及謝霆鋒演唱會，官方座位表均以顏色區分票種位置，但無顯示段號及障礙物位置。其中林俊傑和周杰倫在台北、新加坡及內地等地的座位表均標明段號。同樣將在啟德舉行的五月天巡唱，香港站座位圖以顏色標示各票種大概位置，但未標明座位段號。台灣高雄、桃園站則詳細標明段號，並列明器材、欄杆或護網可能遮蔽前排及特定段號視線。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，主辦方最好寫明受阻段號、描述受阻情况並減價，五月天香港站處理屬「最低要求」，桃園站則屬「理想標準」，體育園也應與所有主辦方統一標準以免爭議。他相信有不少人對受阻位置有興趣，「最緊要期望管理」。

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