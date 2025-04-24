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【Emily】迎黃金周 港大訪客須預約 東壩增小巴 民記關注「山徑黑的」

【明報專訊】下周開始嘅「五一黃金周」預料有更多內地遊客訪港，部分熱門旅遊地點將推展新安排，疏導交通同人潮。港大噚日宣布，因應黃金周到訪港大校園嘅遊客「預計有所增加」，下周一（28日）起至下月10日將實施新一輪分流措施特別安排，所有星期一至六朝八晚八半期間到訪嘅訪客，須提前透過港大網上登記平台預約。

西貢麥理浩徑亦係新晉景點，民建聯立法會議員鄭泳舜、李世榮同黨友噚日約見運輸署、旅遊事務署、漁護署同水務署官員，了解「麥徑」嘅黃金周交通安排。政府發言人回覆話，留意到近期假期有較多遊人去東壩，運輸署已同小巴營運商溝通，黃金周期間會增加小巴同司機數目，警方亦會加強交通管理。

議員倡「麥徑」引入電動觀光車分流

鄭泳舜會後話，水務署有望喺五一前完成進入東壩嘅萬宜路避車處嘅延長工程，方便對頭車輛互相讓路。但佢認為，雖然當局已喺長假期間增加往返東壩嘅小巴數量，「山徑黑的」問題仍需改善，部分的士嘅行駛速度亦惹唔少投訴，認為倘五一期間欠改善，可考慮限制的士進入禁區，實行「出一輛進一輛」措施，確保交通順暢。李世榮補充，近年好多國家都喺旅遊景點引入電動觀光車，唔單止能提升遊客嘅觀光體驗，仲有效分流交通，形容麥理浩徑第一段嘅地勢非常適合引入。

相關字詞﹕旅遊 麥理浩徑 五一黃金周

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