風季遙距保供電 總監憶撐舢板當年

位於大埔滘史提福樓的中電系統控制中心1985年落成，用作發電輸電，以及輸配電網控制。中電輸電及供電業務部系統運行總監何耀基說，中電三成電纜屬架空線路，易受天氣影響；市區的地底電纜也可能受掘路工程干擾。控制中心一旦響起警報，員工會即時分析出現問題的電纜段，盡快隔離，並調配其他電源。

元老憶全日候命 新血難忘山竹

入職37年的何耀基見證中心演變，從最傳統的系統地圖顯示屏，到一整塊投射電視和先進設備，何自幼愛「拆電器」，畢業後在控制中心編寫控制系統的程式，一周總有幾天要全日候命，他與自己「約法三章」，包括候命時不剪頭髮、不看電影、不去游泳，以便需要時返中心應付突發情况。曾任職前線的他憶述，1994年新界北水浸，他與其他員工檢查受影響變電站，當時水深及腰，「有同事不知哪裏找到舢板仔，一起跳上去撐呀撐」，撐了幾百米才到變電站，自此他更體諒前線。

控制中心約有80名工程師，何耀基笑言部分人已屆退休年齡，近年陸續有「新血」加入接棒，包括中電輸電及供電業務部高級資深工程師丘宇晴。她2013年入職，4年後調往配電控制室，甫就職便遇上強颱「山竹」，當時「大屏幕好多警報彈出來」，自言從中學懂要冷靜應對。

風季將至，何耀基說中電已加強抵禦能力，如低窪區供電設施加裝防水閘。他強調極端天氣期間要安全為上，不鼓勵員工即時巡視電纜，但必定「重兵」駐守控制中心監察，遙距調撥電源，公司亦開始用無人機等科技巡查設施的受破壞程度。