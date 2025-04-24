工聯會促政府守諾代供積金

供款入息下限倡至少1萬

工聯會「勞工 - 香港經濟的基石」主題論壇以強積金為題，邀請勞工界出席。黃國表示，強積金供款入息上下限已12年無調整，促政府盡快按機制調整下限至不少於1萬元，上限則分階段上調。

黃國重提政府2020年承諾「積金易」平台運行後，為低收入僱員及自僱人士代供強積金，惟至今無動靜。他說根據估算相關代供一年開支為13億至14億元，政府財政可負擔。

論壇另一焦點落於正諮詢公眾的強積金「全自由行」，積金局提出兩個方案，其中核心方案對象為今年5月1日或之後入職的新聘僱員，可選擇每年一次將現職僱主的強制供款轉至其個人帳戶；延展方案對象則為今年5月1日前入職者，可選擇每年一次將現職僱主的強制供款轉至專項帳戶。

勞聯主席林振昇認為，前者與現時「半自由行」做法類同，期望趕及在取消強積金對冲日當天實施；後者涉及修例、設立專項戶口等，期望能以今年完成為目標。