市建局免高層地震 周松崗料延任主席

明報記者 黃偉超

發展局昨晚回覆查詢稱，市建局下一屆主席和委員委任事宜，當局會適時公布詳情。

前後至少7年 任期最長主席

周松崗2019年獲政府委任為市建局主席，2022年再獲委任3年，他及5名非執行董事鄭泳舜、蔡淑蓮、何永昌、羅婉文、湯棋淯任期於本月30日屆滿。據本報了解，雖然周松崗即將完成6年任期，但已出任行政總監近9年的韋志成去年決定任滿後退休，新行政總監稍後上任，為免市建局工作受兩名高層短期內先後離任影響，當局邀周「再坐一會」，以穩定軍心。

與周松崗在市建局合作近6年的民建聯立法會議員鄭泳舜表示，感謝周多年來帶領市建局面對多項挑戰，包括開展兼善里和大坑西重建計劃、推動公務員合作社計劃等。他認為倘周延任，憑其豐富經驗和領導才能，可讓市建局繼續以前瞻思維推展多項重要策略。

原與韋志成離職 做法若2013年

據了解，周再獲延任年期多於1年，但並非慣常的3年。市建局2001年5月1日成立，至今共5人出任董事會主席，包括劉華森、鄭維新、張震遠、蘇慶和及周松崗，其中張震遠2007年5月起出任主席，原定2013年做滿6年離任，但時任行政總監羅義坤同年2月退休，同時數名資深非執董退任，當局為穩定市建局運作，同年4月再委任張做主席兩年，惟張其後捲入商交所風波，最終同年5月辭職。

74歲的周松崗現為「輸入優秀人才及專才諮詢委員會」主席、友邦保險獨立非執行董事。他曾擁多項公職，包括2012至2022年任行會成員、2012至2018年任港交所主席等；另於2003至2011年間任港鐵行政總裁，2012至2014年任香港總商會主席。