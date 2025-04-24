教科書下學年加價2.9%超通脹

教育局昨回覆本報稱，下學年課本平均加價約2.9%，當中印刷課本價格按年升2.91%，電子課本價格按年升2.83%，凍價及減價課本則佔整體約25%，呼籲出版社履行企業社會責任，定價時盡量考慮當前經濟情况，保持克制。

局方亦稱，一直通過「學校書簿津貼計劃」或「綜合社會保障援助計劃」（綜援）資助有經濟需要學生。本學年受惠於兩項計劃的學生人數約21萬，約佔全港中小學生人數32%，津貼總額近10.5億元。

另外，9月起小一及小四生將學習人文科及科學科。科學科方面，「尊科數碼教育服務」的初小及高小課本價格由本學年的386元，減約69.4%至118元；「教育出版社」的高小印刷及電子課本亦由本學年276元，減約10.9%至246元。至於人文科，「現代教育研究社」的初小課本價格由本學年236元，減約21.2%至186元；高小課本則由本學年276元，減約31.2%至190元。朱國強稱，該兩科目屬新課程，出版社傾向以優惠價格吸引學校選書以搶攻市場，料部分課本減價僅屬營銷策略，待選書情况穩定後將顯著加價。