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教科書下學年加價2.9%超通脹

【明報專訊】教育局近日更新「適用書目表」，公布下學年（2025/26學年）教科書價格。局方稱，下學年印刷及電子課本的平均價格按年度上升約2.9%。翻查資料，本學年（2024/25）及上學年（2023/24）升幅分別為3.16%及2.7%。教育界立法會議員朱國強表示，課本價格加幅雖略低於去年，但以去年全年通脹率1.7%比較，增幅明顯較高，加上政府取消2500元的學生津貼，料家長開支負擔變重。

教育局昨回覆本報稱，下學年課本平均加價約2.9%，當中印刷課本價格按年升2.91%，電子課本價格按年升2.83%，凍價及減價課本則佔整體約25%，呼籲出版社履行企業社會責任，定價時盡量考慮當前經濟情况，保持克制。

局方亦稱，一直通過「學校書簿津貼計劃」或「綜合社會保障援助計劃」（綜援）資助有經濟需要學生。本學年受惠於兩項計劃的學生人數約21萬，約佔全港中小學生人數32%，津貼總額近10.5億元。

另外，9月起小一及小四生將學習人文科及科學科。科學科方面，「尊科數碼教育服務」的初小及高小課本價格由本學年的386元，減約69.4%至118元；「教育出版社」的高小印刷及電子課本亦由本學年276元，減約10.9%至246元。至於人文科，「現代教育研究社」的初小課本價格由本學年236元，減約21.2%至186元；高小課本則由本學年276元，減約31.2%至190元。朱國強稱，該兩科目屬新課程，出版社傾向以優惠價格吸引學校選書以搶攻市場，料部分課本減價僅屬營銷策略，待選書情况穩定後將顯著加價。

相關字詞﹕教科書加價 課本出版社 教育局 科學科 人文科 適用書目表 教科書

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