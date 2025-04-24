「課堂支援百寶箱」贈幼師 藉圖卡引導幼兒紓情緒

耀能協會於2023年6至7月期間，收集來自93間幼稚園的168份問卷，結果顯示，13個常見情况中，教師認為幼兒最常出現且較難處理的行為分別是衝動行為、固執行為，以及經常離座或坐得不理想。其中約九成受訪教師稱，適切的工具及策略有助支援有需要的幼兒。

嗅花吹風車 學習深呼吸

協會近日推出「課堂支援百寶箱」，包括情緒紅綠燈等13項工具，將於周六（26日）研討會中派發予參與的機構及學校。有份設計的高級幼兒教師吳藹慈稱，幼稚園教師需兼顧班務及不同小孩的需要，認為百寶箱中的圖卡有助小孩理解教師的口頭指令內容。

吳藹慈以「情緒圖卡」及「情緒紓緩卡」示範，稱教師可於日常教學時介紹情緒圖卡，包括討論引起特定情緒的原因、表現，以及應對的方法。她舉例，幼兒遇到不懂解決的難題時，會感到不開心，此時可運用「深呼吸」情緒紓緩卡，教導學生如用力嗅花香般「吸氣」，並如吹風車般「呼氣」。倘課堂期間學生出現衝動行為，教師則可展示圖卡引導學生運用卡上方法來紓緩情緒，長遠令幼兒內化紓緩技巧。

支援工具亦因應幼兒開始學習執筆書寫，加入書寫工具。一級職業治療師梁卓嵐示範說，教師可運用字形尺及不同顏色筆，向幼兒清楚展示字形結構及比例，倘學生的書寫表現改善，則可給予讚賞作鼓勵。