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港聞二

港6大學躋亞洲50強 3校躍升城大獨跌

【明報專訊】英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布2025年亞洲大學排名，香港大學及中文大學躋身十大，其中港大維持排第6位，中大則微升一級至第9位。另有4間本地大學進入50強，較去年多一間，依次是科技大學（第12位）、城市大學（第16位）、理工大學（第18位）及浸會大學（第50位）。THE形容，本港高校具備強勁表現（a strong performance）。

THE根據教學、研究環境、研究質量、國際展望及產業共5項評審指標，整合35個國家或地區、共853間大學的表現及排名。2025年首6間大學排名不變（見表），其中清華大學蟬聯榜首7年，其後緊接為北京大學、新加坡國立大學、南洋理工大學等。

THE：港高校具備強勁表現

本港3間大學排名上升，其中浸會大學從去年的63位升至50位，首次躋身亞洲50強。浸大回覆查詢稱，對晉身亞洲50強感欣喜，將「此作為提升教學和研究水平的重要參考」。中文大學及理工大學亦微升一位，分別排第9位及第18位。中大表示，已連續8年躋身亞洲前10名，充分展現大學在研究及教育的卓越表現。理大稱排名上升反映「大學在高等教育領域的卓越表現」。

城大乃本港唯一排名下跌的大學，從去年的第15位微跌至第16位。城大回覆稱，大學在「產業」和「國際展望」兩項指標皆排名全港第一，其中「產業」指標更獲滿分，表現卓越。

香港大學及科技大學則排名不變，分別位列第6位及第12位。港大表示，作為區內的領先學府，一直以來為學生提供優質教育，亦致力發展教學、研究及知識交流等方面，提升國際間聲譽。科大則說，繼續位列全港三甲，以此作為鼓勵。

相關字詞﹕泰晤士高等教育 大學排名

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