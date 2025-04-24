反恐二案 Tg言「出埋火魔法師」 首被告稱學弟代管發訊

欲淡出社運 帳戶交學弟

控方指出，首被告何卓為分別有3個不同的Telegram用戶名稱，包括「五飛」、「想和你通渠」和「William Wallace」。何卓為早前供稱，他因欲淡出社運圈，遂與中學師弟「阿蛋」協定由對方假扮自己。辯方昨續展示涉案通訊紀錄，2020年2月9日群組「支持警方執法」中，William Wallace稱「下次八號晚上將軍澳祭壇周同學」，翌日又指「手頭上兩個方案 一個中旅社一個就係將軍澳」。

指學弟所為「意料之外」

法官陳仲衡關注William Wallace的角色由參與者變為領導者，更提出「新發展項目」。何卓為作供時同意，形容阿蛋的做法意料之外。2月19日，William Wallace於另一「無名群組」中問到「已經安排左（咗）追思會俾（畀）人玩煙火？」，並指「例如一幫人掉火 空投 另一班專心蛋糕」。

何卓為供稱，以他理解，「掉火」和「蛋糕」分別指汽油彈和煙霧彈，阿蛋僅曾向他提及有人擬投擲汽油彈，無提及後者。另一群組中，William Wallace於2月25日和3月2日分別稱「呢兩日我會去現場考察」、「咁真係要出埋火魔法師」及「我地（哋）淨係需要你地（哋）扮街坊同埋放祭壇」。何卓為稱不知道群組曾經討論「火魔」，但記得25日阿蛋曾說3月8日不同示威者有不同計劃。他又說，反修例運動期間經常聽聞不同「計劃」，但最終無成事。審訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】