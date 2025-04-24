七旬建築師控非禮秘書 事主稱向上司投訴被阻報警

被告否認控罪 不自辯

被告黃景鎏（73歲）否認於2023年9月29日，在北角屈臣道海景大廈C座1樓內非禮女子X。

X在屏風後作供，稱她現年54歲，案發時她於一間建築工程師樓公司任職秘書，被告為該公司高層。X表示，平日被告會對她「挨挨凭凭」，令她厭惡。案發當日，X身穿短褲，被告在會議期間坐在X的左側，X稱突然感覺被告將右手搭在她的左大腿上，指對方「又摸，又拍，又捽」，X短暫起立以暗示想被告停止動作，X再坐下後，X指被告重施故伎，再次「摸、拍、捽」X的大腿，並且對着X微笑。

X自言當下恐懼，由於正在開會，她亦敢怒不敢言，直至會議結束後，X向上司投訴，惟指上司不准X報警，要求X低調處理，私下發信息警告被告便了事，又指上司要求信息要措辭婉轉，「要畀番啲面佢（被告）」，最終X傳信息提及，希望被告避免再出現拍打她大腿的行為，因為已經超越同事之間禮儀，X稱被告回覆稱「無心之失，萬分抱歉」。惟X稱飽受精神困擾，至翌年1月為了報警而選擇離職。

【案件編號：ESCC 2112/24】