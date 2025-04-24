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港聞二

5食安督察涉盜樣本食用 特赦證人：同事取芝士開派對

【明報專訊】5名食環署食物安全中心衛生督察涉於2022年至2023年串謀盜竊食安中心購作輻射水平檢測的食物樣本，以供自用。他們同遭廉署控告一項串謀盜竊罪，其中4人不認罪，案件昨（23日）在西九龍裁判法院續審。已認罪被告劉承軒以控方特赦證人身分作供，他知道應在檢測後棄置剩餘的食物樣本，不可作私人用途，但同事陳映姍着他帶樣本回家自用，另一同事余鳳珍更在與朋友開派對時享用很多芝士樣本。

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。劉承認一項交替控罪即盜竊罪。其餘4名被告同否認一項串謀盜竊罪。

知檢測後應棄 同事着帶回家

劉承軒供稱，他於2021年7月加入涉案的食安中心進出口組「香港2小組」，根據其理解，若在檢測後有剩餘的食物樣本，須棄置於垃圾站，並填寫紀錄。他稱首次得悉有同事會把剩餘的食物樣本帶回家自用，是於2022年初時，陳映姍在辦公室把肉類樣本交給他，讓他帶回家。此後他不時與陳、林、余分享食物樣本。

自由選擇檢測款式 有剩可自用

劉稱，陳曾「好興奮」地向同事介紹，食物輻射檢測項目比其他項目特別，因為部分食物樣本可在辦公室內檢測，同事可自由選擇樣本款式，檢測後剩下的樣本可自用。劉稱工人會將肉類樣本切成幾分，剩下的樣本會被同事分來自用，同事間曾討論經切割後的肉塊體積仍很大，但陳稱她家人數目多，帶回家的肉類樣本很快被吃光。林則稱其母會用真空封膜機包裝肉類樣本，分開幾次享用。

一被告於同事群組貼私用樣本照

劉憶述，包括陳及余在內的同事也曾私下享用芝士樣本，例如陳曾在同事間的WhatsApp群組分享羊肉沙律配芝士的圖片。劉覺得該些芝士是剩餘食物樣本，陳在收到樣本後迅速用於煮食，他於是回應陳：「咁快手？」劉續稱，余曾提及與朋友開派對時，享用了很多芝士樣本。

【案件編號：WKCC 2693/24】

相關字詞﹕廉署 食物安全中心 輻射 盜竊 衛生督察 食環署

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