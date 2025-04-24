見習督察非禮兩女警囚10周 保釋上訴

現已離開警隊的被告楊孟羲（38歲），否認兩項非禮及一項普通襲擊罪受審。其中一項非禮罪事主女警X早前供稱，去年9月9日在元朗警署工作期間，感到有疑似手背物體觸碰其臀部，持續約1秒，之後她大叫一聲「啊」並向後望，目睹一名她不認識的「白恤衫長官」經過。

另一項非禮罪事主女警Y則供稱，2023年11月中在警察學院受訓時，將右腳放在操場「馬騮架」上調整鞋帶，其間有人從後掃其臀部，之後目睹被告從她左後方經過。

暫委裁判官陳安婷裁決時分析，兩名非禮罪事主證供清晰直接，而且兩人若非曾被碰到，不會無緣無故大叫或在綁鞋帶期間往後望，認為兩人確實曾被觸碰。

辯稱槍碰到 官：觸感難混淆

對於被告供稱，案發時X或遭他腰間物品碰到、Y則可能被他的步槍槍柄觸碰，陳官分析，若然事主遭被告腰間「吊吊揈」的物品觸碰，不會產生連續的觸感，槍支的觸感亦不會令人輕易混淆，因此排除事主遭被告腰間物品和槍柄觸碰的可能，不同意兩宗事件屬意外。陳官另基於只有被告身處罪案發現場等因素，裁定被告兩項非禮罪成。

涉揑下屬膊觸上胸 襲擊罪脫

另外，普通襲擊罪事主女警Z早前供稱，去年5月2日清晨在元朗警署辦公室工作期間，被告「揑」其膊頭四五次、手指觸及上胸附近，其間被告又說「好彩有你喺度咋」。陳官指出，案發時Z正替被告完成工作，認為被告整體行為可被解讀為「多謝Z嘅幫忙」，裁定被告普通襲擊罪脫。

辯方求情稱，兩項非禮罪猥褻程度較低、案發時間較短，亦不涉及違反誠信；被告自小立志成為警察，但夢想已完全破滅，而且案發後任職消防處的被告，公務員生涯或將止步，相信案件會為被告家庭帶來一定困擾，冀法庭判處非監禁式刑罰。

求情謂公僕夢破 官斥向同袍下手

陳官聽罷求情後立即宣判，指被告身為警員，卻以同袍為下手目標，更在工作和訓練地點犯案，認為本案案情和性質嚴重。陳官以各5星期監禁為兩項非禮罪量刑起點，並因應兩罪案發日期和對象不同等因素，把刑期分期執行，終判被告監禁10星期。陳官同時批准被告以1.5萬元保釋等候上訴，其間不得離港。

【案件編號：FLCC 2440/24】