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港聞

港聞二

水電表讀數低 巡查18次無人在家 提琴導師覆核被收公屋 稱節能少用電

【明報專訊】房委會去年5月至8月突擊抽查天水圍一公屋單位18次，發現居於單位的小提琴導師不在家中，加上單位水電用量低，勒令收回單位。涉事導師日前入稟高等法院申請司法覆核，尋求推翻房委會決定。導師在入稟狀解釋，自己為工作及照顧家人奔波不煮食，所以拔掉雪櫃電源；又稱遵循節約能源原則，稱天文台前台長林超英和前環境局長黃錦星也提倡節能，自己夏天不開冷氣，耗電量甚低。

申請人鄧慧賢報稱小提琴導師，居於天水圍天慈邨一單位；建議答辯人為上訴委員會（房屋）及房委會。入稟狀指出，房署「善用公屋資源分組」人員去年5月至8月期間突擊家訪共18次，鄧均不在單位內（見表），加上單位水電表讀數較低，疑涉濫用公屋。房委會去年10月收回單位，鄧上訴稱自己早出晚歸，忙於安排母親做白內障手術，亦要照顧外甥。今年1月，上訴委員會基於家訪調查結果、單位水電用量低，以及鄧在不同區域交租等原因，駁回上訴。

鄧慧賢在入稟狀稱，房署僅在早上、日間和晚間時段突擊家訪，並非深夜時間抽查，只能證明自己「偶發性抽查時間」不在單位內，又指家中水掣失靈，房署不應依賴水電用量為評估基礎。鄧提到天文台前台長林超英和前環境局長黃錦星公開提倡節能，故遵守節能和不浪費原則，選用太陽能燈泡，夏天時只會開窗和睡竹蓆。

被指他區交租 「沒規定同區交」

鄧強調，房委會沒規定住戶要在承租單位區域的便利店交租，自己常在不同區域工作，便在就近地方付費。鄧稱房署沒有實地考察單位，涉程序不妥，至於上訴委員會作為監察機關，沒有指出證據不合理之處，屬包庇房署錯誤及「官官相衛」。

促頒令安排深夜家訪

鄧慧賢尋求法庭推翻上訴委員會決定，禁止房署在司法覆核期間收回單位，另要求法庭頒令，房署家訪時段應包括深夜，並取消以不同地點交租作為濫用公屋的佐證。鄧續稱房署「逼遷」導致其精神壓力和嚴重濕疹，向房署追討賠償。

翻查資料，房屋局長何永賢曾表示至今年2月底已收回約8000個公屋單位，涉及約80億元。

【案件編號：HCAL 953/25】

相關字詞﹕司法覆核 房委會 收回單位 濫用公屋

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