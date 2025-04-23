被頒資產凍結令 恒大前CEO上訴駁回

官斥濫用司法程序

本案原告為已被清盤人接管的中國恒大集團；被告為許家印、丁玉梅、夏海鈞、潘大榮、XIN XIN (BVI) LIMITED、YAOHUA LIMITED、EVEN HONOUR HOLDINGS。

法官高浩文去年6月應恒大一方申請，向夏海鈞等人頒布資產凍結令及資產披露令，之後夏一方申請解除資產凍結令和豁免披露資產被拒。此外，法官高浩文早前頒「除非命令（unless order）」，要求夏在限期前遵從披露資產命令，否則將被禁止在案中辯護。夏一方就資產凍結令和上述「除非命令」申請上訴許可，案件上周四（17日）在高院聆訊。

夏海鈞一方當日陳辭稱，夏不曾出任恒大財務總監，亦在恒大財務報表和公司財務事宜參與度低，法官高浩文昨頒判辭指出，就算夏海鈞不曾參與製備恆大的財務報表，目前已有充分證據顯示，夏沒以合理水平的謹慎、技巧及努力行事，終拒絕就解除資產凍結令批出上訴許可。

高浩文另分析，披露資產令限期屆滿之前，夏不曾提出延期，亦沒有表達遵從命令的實際困難，認為夏故意違反該命令，因此拒絕就「除非命令」批出上訴許可。

官囑遵披露資產令 否則失抗辯機會

此外，判辭提到，夏海鈞曾於今年3月27日存檔抗辯理由，同月31日，恒大一方申請剔除該抗辯。法官高浩文提到，夏海鈞存檔抗辯理由當天，為上述披露資產命令限期屆滿前一日，認為夏存檔抗辯理由的唯一原因，是試圖令不披露資產招致的制裁失效，批評夏濫用程序，下令剔除該抗辯。法官高浩文同時下令夏於本周五（25日）正午前遵從披露資產令，否則失去抗辯機會。

【案件編號：HCA 551/24, HCMP 1080/24】