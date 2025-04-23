姑丈涉非禮智障侄女 事主庭上稱自願

控方認事主不屬無行為能力者

被告化名T.C.K（約60歲）被控於2013至2023年間兩度在屯門某村屋內非禮女子X。控辯雙方的承認事實指X為一名有輕度智障的人，在智力測試中獲得77分。X與父母及弟弟同住在村屋，被告為X的姑丈，與其妻居於同幢村屋的上層。X的母親前年揭發事件，被告被捕後表示「要搵律師」。

X前年接受警方錄影會面，當時X約32歲。X在會面表示，同年3月18日她與被告獨處在她的睡房內，被告摸她的胸部及着X脫去衣服。X並指被告用「佢痾尿嗰度」篤入她「小便嗰度」，令她感到痕癢及痛楚，惟X無法具體描述被告的行為。翌日X向母親投訴事件。

X亦稱，被告曾在另一場合摸及吸啜她的胸部，但她記不起是何時發生，在錄影會面時X表示感到不情願，但她不敢拒絕被告，稱被告「有時好惡」。

錄影會面稱被摸胸 不敢拒絕

辯方昨盤問時稱，當X被家人責罵時，被告會為X抱不平。案發當日是X摸被告褲襠後「手指指」入房，然後關上房門、脫下衣服，又稱喜歡被告錫她的肚腩及胸部，希望被告撫摸她。X表示同意辯方說法。

法官練錦鴻關注，X在精神上無行為能力便無法給予同意，惟辯方稱，控方並非以「猥褻侵犯精神上無行為能力的人」的罪行作出檢控。控方亦稱，心理專家經評估後認為X並非精神上無行為能力人士，但有證供指X對於被告的行為感到不情願。練官稱，X的證供似是「自相矛盾」，X亦似是有能力給予同意，並以「隻船沉緊」來形容控方的舉證情况。練官指示控辯雙方在今日再作回應，以決定審訊應否繼續。

【案件編號：DCCC 282/24】