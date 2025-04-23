內地交流中學生遭拍裸片 14歲男被捕

facebook專頁「荃媒」近日發文，揭發學生偷拍事件，據知被偷拍男生事後已轉校，該專頁質疑校方在事件中處理不當，指校方通知家長前，已刪除「證據」短片。

據了解，涉事中學生去年3月5至8日赴內地參加學習團，被偷拍男生的家長事後報警，指兒子在酒店洗澡時遭同學偷拍，片長20至30秒，同學在交流團期間，把短片向事主展示。

事發去年 片段近日再流傳

事主家長報警冀協助下架

本報早前曾就偷拍事件向警方查詢，警方回覆稱，在2024年3月接獲相關報案，葵青警區刑事調查隊第五隊接手案件。經調查後，於2024年4月15日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名14歲男童，該被捕男童同年5月22日接受警司警誡。

不過，涉事學生家長指近日網上再有人把兒子全裸的短片截圖放上社交平台，遂周日（20日）再到警署報警求助。

教育局表示，事件發生於2024年3月學校舉辦的一項考察活動，學校已按機制即時嚴肅處理，包括啓動危機處理小組，為有關學生提供支援及輔導，並已就事件報警及按訓輔機制跟進個案，以及與持份者保持溝通，為其他有需要的學生提供輔導。