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中環兩黑點直擊一句鐘11車違例 天眼錄影試行首日 警「處理需時」未有執法數字

【明報專訊】警方昨起利用運輸署現有閉路電視系統，在港島4個交通違例黑點試行錄影執法，打擊違例車輛。記者昨午到皇后大道中與雪廠街交界，以及皇后大道中與畢打街交界觀察，分別發現兩輛車及9輛車違規，包括有的士停在的士站外雙黃線約5分鐘，阻塞後方車輛前行。警方昨回覆查詢稱，由於需時處理相關違例個案，暫未能提供相關執法數字，至於其他涉及行動的細節則不宜公開。

有的士站外停車阻塞交通

4個交通違例黑點分別位於皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界、皇后大道中與文咸東街交界，以及皇后大道東與黃泥涌道交界，先試行錄影執法3個月，再檢討成效，日後或會擴展至其他地方。

在皇后大道中與雪廠街交界，記者中午12時許觀察約半小時，發現一輛私家車在黃格停車，以及一輛私家車在雙黃線落客，前者當時位置的前方是置地廣場停車場。

「老闆車」雙黃線泊25分鐘

不遠處的上海商業銀行大廈對出有橫幅提醒市民交通違例會被檢控，惟在大廈旁、皇后大道中與都爹利街交界，仍有私家車停泊在雙黃線範圍逾25分鐘。該名司機向記者表示知道附近試行錄影執法，但需「等老闆」，並方便他上車。

至於皇后大道中與畢打街違泊車輛較多，記者昨午接近1時觀察約20分鐘，見9輛車違規，包括4輛私家車在畢打行外雙黃線上落客；有4輛的士及一輛私家車停在雙黃線。其中，畢打街有的士停泊在雙黃線外約5分鐘，阻塞後方車輛前行，令皇后大道中與畢打街交界一度交通擠塞。

另外，警方會根據交通狀况及行動需要決定錄影執法時間。被問到錄影功能為何不是24小時運作，警務處交通總部交通管理組警司聶凱鵾昨在港台《千禧年代》表示，每日都有大大小小的交通違例行為，若只是短暫停車，對其他道路使用者沒構成危險或對交通沒造成嚴重擠塞，則未必會重點處理，例如中區過了下班時間或凌晨時分，「我們資源不會放得這麼重」。

相關字詞﹕交通違例黑點 錄影執法 閉路電視 警方

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