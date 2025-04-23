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律政司仍需研介入否 鄭嘉如告WSJ母企7月再訊

【明報專訊】記協主席鄭嘉如去年7月遭道瓊斯公司旗下《華爾街日報》（WSJ）以「職位重組」為由解僱，鄭向法庭申請私人檢控，指公司要求她就參選記協主席獲得許可，而該許可會被拒絕，而且倘她出任該職位將不會繼續受僱；鄭控告公司兩項與阻嚇僱員行使參與職工會權利相關的控罪，案件昨在東區裁判法院再訊。由於律政司需時考慮是否介入案件，案件再度押後至7月2日。

鄭嘉如昨無到庭，由大律師馬亞山代表；被告Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc.由資深大律師林穎茜代表；律政司則由助理刑事檢控專員陳韻婷代表。

鄭嘉如一方表示，經與各方商討，知悉律政司要求押後8周，考慮如何明確表態（nail their colours to the mast），被告公司則要求押後10周準備案件。鄭一方稱，已將所有「不被引用的材料」向辯方披露，不希望進一步延後。主任裁判官蘇文隆聽畢，將案件押後至7月2日。

被告欲再延 控方：已披所有「不被引用材料」

被告公司被控《僱傭條例》兩罪。根據控罪，鄭嘉如提出告發，指被告2024年6月21至22日作為鄭的僱主，故意阻止她行使根據《職工會條例》第332章成為已登記職工會人員的權利，即要求她就參選記協主席獲得許可，而該許可會被拒絕，並聲稱若她出任該職位，將不會繼續受僱。另一控罪則指，被告同年7月17日因鄭行使前述權利，終止後者僱傭合約。

翻查資料，本案2月提堂時已提到，律政司需時考慮是否介入。根據《檢控守則》，律政司長有權介入私人檢控程序並接手檢控，成為當時法律程序的一方，取代原來檢控一方，考慮因素包括維護社會公義、罪行嚴重程度、訴訟是否重複，以及是否有機會公平審訊等。

【案件編號：ESS 35334-5/24】

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