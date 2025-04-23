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民主黨解散冇彎轉 羅健熙：留港續發聲

【明報專訊】民主黨早前特別會員大會通過授權中委會進一步跟進解散事宜，黨主席羅健熙接受前主席劉慧卿訪問時提到，他不認為解散是「有彎轉」，即使多名中委不想解散，亦不會「拖住做」，料未來數月完成行政及財務安排，啟動法律程序。民主黨解散後，他說不會離開香港，會繼續發聲，繼續社區、環保工作。

羅健熙表示，去年12月中委改選時，原希望繼續盡力做，包括就《施政報告》、《財政預算案》提出意見，但「有些情况有些轉變，平衡已經打破了」。他未有進一步透露詳情，形容是「侷住做呢個（解散）選擇」。

他稱解散不會影響市民，幾名負責地區的黨友會繼續工作，他個人亦會在有空間下發聲，例如在報紙撰文，以及繼續支援在囚民主黨黨員。他說希望自己「仍然有聲」，接近港人的想法，稱現時「公開有位置」、「有政治能量」的人的公開言論與港人不太貼近，令他最不開心。

被問獨立參選 稱「已行夠」

羅自言從未想過移民，因此不會離港，至於被問到會否以獨立身分參加選舉，他說：「我覺得我已經行夠了。」

民建聯副秘書長葉文斌昨在本報撰文稱，民主黨「走到今日，不是受到壓迫，是他們背棄了當初路線，走上所謂『違法達義』之路」，而且不承認錯誤。劉慧卿訪問時問羅健熙「想唔想道歉呀？」羅表示不解，「唔知點解有啲政黨特別關心我哋」，他稱民主黨已即將解散，其他人的說法並不重要。

相關字詞﹕劉慧卿 羅健熙 民主黨 民主黨解散

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