李家超考察浙杭創科4天 今訪「六小龍」取經

明報記者 鄭律銘 杭州報道

李家超昨日聯同創新科技及工業局長孫東、創新科技署長李國彬等人展開首日行程，副浙江省長盧山、浙江省港澳辦主任顧建新、中央港澳辦一局代表到杭州蕭山機場迎接，代表團將於周四（24日）下午前往寧波。「杭州六小龍」包括發展生成式人工智能的DeepSeek、機械人科企「宇樹科技」及「雲深處科技」、專注於非侵入式腦機接口的「強腦科技」、開發遊戲《黑神話：悟空》的「遊戲科學」，以及「群核科技」。

晤港商敘餐 商會會長：浙企來港意欲大

代表團昨晚在杭州香格里拉飯店與當地港商聚會，李家超在會面後於facebook發文表示，各方在聚會就香港如何發展、兩地如何加強合作等「暢所欲言」，他鼓勵當地港人港企繼續善用香港優勢，協助浙江企業「走出去」，同時把外資「引進來」。

有份與會的唐龍添在會面後接受本報訪問時形容，香港條件現已「非常好」，上市安排等有不少便利，認為香港具體條件能吸引「杭州六小龍」等當地科企來港發展。唐說據他了解，浙江企業來港發展意欲大，他曾接觸不少有意來港發展的當地企業，它們目的都是希望透過香港走出海外。唐龍添形容，杭州有六小龍，香港的大專院校在科研亦有不少成果，希望香港高校與浙江企業加強合作，增加更多科研成果「落地」機會。

訪浙大科創中心 盼港校加強合作

昨晚敘餐前，代表團到訪浙江大學杭州國際科創中心，了解港杭在創科合作的最新發展。李家超形容，該中心是浙江的重大科技創新平台，能與香港的大學及科研機構在推動科研成果轉化、促進技術創新和產業創新等加強合作。他又說，浙大是「高才通」計劃的合資格內地院校，至今有逾4000名畢業生獲批來港發展。

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