灣區熱搜：商業化路遙 機械人熱潮引反思

創投基金指成本高應用模糊乏客

嫌產品單一已退出投資

不過投行高盛在2月底曾發表一份調研報告提及，於春節後調研宇樹，認為宇樹硬件表現穩健，但就行業而言，人形機械人技術拐點仍不明朗，距離真正可以投放到市場還有很長的路要走。內地著名創投機構金沙江創投管理合伙人朱嘯虎於3月發表的一段言論，也透露機械人產業「強預期、弱現實」的狀况。他表示人形機械人企業面臨兩大棘手難題，一是技術成本居高不下，單台機械人售價高達數十萬元人民幣，遠遠超出實際應用市場的顧客付費意願；二是應用範圍模糊不清，目前的主要客戶集中在高校、科研機構及央企，並不能構成理想的可持續商業化模式。許多機械人企業聲稱的潛在客戶需求，更像是憑空想像，並非真實存在，「誰會花十幾萬買一個機器人去幹這些活？」

朱嘯虎更表示，因商業化不清晰，共識度高度集中，正批量退出對人形機械人的投資，他也不掩飾對各種人形機械人不停「騷」動作的反感，「現在是個人形機器人就會翻筋斗」。雖然其言論惹來業界一些批評，認為他「比較適合今年投入後年就見效的快餐式項目」、「用眼前看到的去否定未來」，但也反映行業產品研發投入高、應用落地周期長的狀况。

未達要求 達闥屢申上市落空

事實上，達闥機器人也曾多次謀求上市集資，2019年計劃赴美上市，但因美國商務部的技術限制令及自身盈利能力不足等問題而擱置。2023年又計劃在香港上市，但因技術商業化進度不達標，南京產業基金暫緩審批而再度落空。