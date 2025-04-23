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灣區熱搜：機械人「獨角獸」財困 穗分部人去樓空 達闥欠薪裁員 董事長稱短期資金周轉緊張

【明報專訊】乘着AI及機械人熱潮，全國各地積極推動相關產業發展，雖然跑出了像DeepSeek、宇樹等的佼佼者，但一將功成萬骨枯，並非每間企業都能一帆風順。早前內地傳媒報道，在北廣深等地設有分部的上海獨角獸企業達闥機器人疑陷經營困難，出現欠薪、裁員、辦公室人去樓空等情况，公司發聲明稱業務基本保持穩健，董事長黃曉慶則公開回應承認「短期內遭遇資金流動性挑戰」。另本報記者前赴達闥機器人廣州分公司，發現大樓已重門深鎖，空無一人。

估值曾達223億 行業獨角獸榜首

達闥機器人成立於2018年，由通訊領域資深專家黃曉慶創立，總部位於上海，至今已完成6輪融資，投資方包括軟銀、君證、東方富海、金地集團等投資機構，以及上海、廣州、珠海等地方產業基金，且在2019年完成B輪融資後獲評獨角獸企業；另據內地泛TMT領域投融資數據庫及信息服務機構IT桔子去年發表的《中國機器人行業獨角獸名單》，截至2023年底，達闥機器人以約223億元（人民幣，下同）的估值，名列中國14家機械人獨角獸榜首。

捲20金錢糾紛案 涉逾3500萬元

但綜合南方財經、21世紀經濟報道等內媒上月底報道，達闥機器人在上海的智能機器人產業基地，以及北京和廣州的分部辦公室早前人去樓空；還有前員工爆料稱，自2024年初開始，該公司便先後出現裁員、欠薪等問題，據內地企業查冊網站天眼查顯示，截至3月底，達闥機器人涉20多宗司法案件，涉及勞動、買賣、金融借款、服務等金錢糾紛，其中七成案件發生於今年，而被法庭判決須執行的總金額已達到3530.09萬元。

本報記者早前到達闥機器人位於廣州黃埔區知識城的廣州分部，已見大門緊閉杳無人影，有保安人員稱大樓已幾個月沒人出現。另據知識城招商中心職員表示，達闥機器人是將整幢辦公樓買下，對該公司情况並不了解，「可能目前這邊不需要人來上班吧」，但招商中心仍以達闥機器人為入駐企業例子，也擺放展示該公司的AI虛擬機械人服務平台。

達闥否認倒閉 董事長：積極融資

對於被指經營困難，達闥機器人本月初發聲明表示，報道指的「停擺」、「倒閉」等言論與事實嚴重不符，但去年因「全球科創融資環境趨緊及美元資本撤離壓力」而進行包括人員和營運場地的戰略調整，強調基本營運和團隊依舊處於穩定狀態。董事長黃曉慶則對媒體承認，公司業務確實遇到很大困難，科技行業整體融資壓力愈來愈大，為此縮減人員，目前正在積極融資，拓展業務，並努力解決前員工的欠薪問題。他稱，公司過去員工最多有800多人，現在正式員工150多人，連同顧問則有200多人。

黃曉慶又解釋，出現資金緊張，很大程度是因為一些融資未及時到位和銀行抽貸，一方面去年融資環境不太好，加上美國實體清單影響，很多美元基金無法對華投資。他指出，公司從去年以來積極和機構商討，也嘗試各種各樣的融資策略；他亦透露，雖然現金流緊張，但公司去年通過開拓市場也實現6億元收入，今年首兩個月待簽約訂單金額也有約2億至3億元，認為科技創新的道路不會一帆風順，有坎坷很正常。

明報記者 陳子凌

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