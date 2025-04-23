勞工界五一宣言 倡檢視輸勞政策

本地9個勞工團體及工會，包括工聯會、勞聯及港九工團聯合總會，昨日聯合發表「五一宣言」，提及10項政策建議，包括促政府嚴格把控和監督輸入外勞及人才計劃，針對失業情况嚴重、工資收入受壓的行業和工種，當局應凍結並逐步削減外勞名額。

籲檢討平台外送員保障

勞工界也呼籲政府重新檢視補充勞工優化計劃，就26個於計劃優化前一般不得輸入外勞的前線基層工種，設立配額上限。

另有建議促當局要加強支援及完善新就業形態勞動者的保障，特別是檢討平台外送員保障政策和修訂法例工作應盡快完成；當局應檢討最低工資調整方程式，以保障弱勢勞工群體；並實施全體僱員強積金「全自由行」，完善退休保障。

早前申訴專員公署發布調查報告揭露政府對建造業職安健監管的問題，勞工界於宣言中也建議當局加強職業安全，應採取更多科技手段，嚴格監管制度措施，加強巡查和宣傳教育，政府也應從工務工程帶頭，遏止嚴重工業意外經常發生。

宣言其他建議包括支持政府修訂《職工會條例》，維護國家安全；檢討調整大專院校教育課程，以加強職業教育和培訓；制訂長遠公務員政策；帶頭檢討外判制度，削減編制同時保證服務質素；完善家庭友善僱傭政策和居家安老政策，促進銀髮就業；以及加快興建房屋，縮短公屋輪候等。