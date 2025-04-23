失業率維持3.2% 輸勞行業、IT、建造錄升幅

統計處昨公布，今年1月至3月經季節性調整的失業率及就業不足率分別維持3.2%及1.1%。最新失業人數為12.28萬，較去年12月至今年2月增加約1.11萬；同期就業不足人數增加約2000，升至4.27萬。最新總就業人數為369.27萬，較上一次減少約1.68萬。

今年1月至3月期間，各行業失業率與上一個3個月期間相比變動不一，部分行業升幅相對明顯，包括郵政及速遞活動、建造業及零售業的最新失業率分別2.9%、5%及4.3%，均較上次上升0.4個百分點；餐飲服務業失業率也上升0.3個百分點至5.3%。

議員籲檢視輸勞政策即時調整

勞聯勞工界議員周小松表示，建造業、餐飲服務業及零售業均有輸入外勞，最新失業率升幅明顯，促政府重視數據檢視輸勞政策並即時調整，特別是餐飲服務業於補充勞工優化計劃獲批輸入2.3萬名外勞，衝擊本地就業，加上當前經濟環境不理想，當局應先暫停相關行業輸入外勞。

孫玉菡：整體低水平 內地增長料提供支持

勞福局長孫玉菡稱，整體失業率繼續處低水平，惟貿易摩擦加劇，增加外部環境不確定，可能影響部分行業招聘意欲，不過內地經濟繼續增長，加上特區政府有促進經濟增長和支持企業的措施，預計會為勞工需求提供支持。

經濟學者李兆波表示，香港市道差加上市民北上消費，本地零售及餐飲業經營仍困難，失業率上升屬預期內。受中美貿易戰影響，各行業經營者也憂慮前景，可能提前裁減人手壓低成本，加上股市動盪，市民花費趨謹慎也影響各行業經營，他預計下期失業率會輕微上升，失業人數增加。