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港聞

港聞二

救援隊申聯國救援認證 涵前線後勤裝備

【明報專訊】香港消防處前年向聯合國「國際搜索與救援諮詢團」申請國際中型救援隊認證，預計諮詢團最快明年3月來港，評核處方「災難應變救援隊」能否獲相關認證。特區救援隊指揮官趙汝珏昨稱，內地應急部是本港救援隊顧問，曾來港檢視認證安排，包招救援隊員召集機制及智能化倉庫管理系統；評核同時涵蓋前線搜救、後勤保障、醫療保障及與當地政府溝通等。處方已進行3至4次演練，趙汝珏形容目前進展良好，有信心明年能獲相關認證。

餘震監察器可測兩毫米移動

特區救援隊上月到緬甸地震災區，其間帶備約6噸救援物資。消防處昨展示部分工具，其中監測餘震的「位移監察器」，每對約30萬元，可在最遠50米外以紅外線監測不穩定建築物，若建築物出現最少兩毫米移動，監察器便會發出警報，提醒人員盡快撤離。因應前年到土耳其地震災區救援，曾因網絡不穩而與隊員失聯，救援隊花約50萬元添置「自動對星天線系統」。消防隊目梁志宏表示，現時有4顆覆蓋全球的高軌道衛星，只要系統與其中一顆對接，便可供傳輸數據。

特區與內地救援隊位處緬甸曼德勒的同一基地，雙方建立「聯勤聯補」機制，即在有需要時進行聯合救援，今次緬甸救援行動共合作5次，另會共同補給及進行清潔防疫等。處方又稱，雙方嘗試「聯體、聯保、聯通」機制，即300多名救援人員負責不同地區搜索，避免救援隊伍到同一位置而浪費體力及資源，亦會共同分享信息，以確保行動效率。

相關字詞﹕消防處 國際搜索與救援諮詢團 救援隊 緬甸地震

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