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港聞二

緬甸救援行動冀讓生者釋懷 指揮官憶搜出女屍與母合葬 獲在世親人感激

【明報專訊】緬甸上月28日發生大地震，港府翌日派出救援隊協助救援，一行51名成員本月初完成行動返港，其中共搜救兩名罹難者。特區救援隊指揮官趙汝珏昨憶述，首日展開救援時，一名女子被壓在廢墟5米乘5米混凝土中，被困者已無生命迹象，但救援人員仍花數小時搜救。該名死者的父親其後出現，稱其妻在地震罹難，感謝救援隊把其女兒屍體挖掘出來，讓母女二人能合葬。趙汝珏引用港產片《破．地獄》對白「生人也需要破地獄」，希望行動幫助在世者釋懷，明白無助處境下仍有人願伸出援手。

保安局、消防處、入境處及醫管局代表昨舉行記者會，提到搜救行動涵蓋57個搜索地點，出動共61次，其中一次與內地人員組成聯合搜救隊，拯救一名生還者。趙稱，搜救隊本月2日到樓高8層的「金色鄉村酒店」，由於地下至2樓下陷，最高處不足1米。救援人員爬進後，借助生命探測器及石屎爆破器等，花數小時救出一名被困約125小時生還者。他指現場環境狹窄，僅夠一人活動；慶幸倒塌物被兩張牀阻隔，傷者躺在牀中間而避免擊傷。

踢倒牆身惹虛驚 搜救肩負壓力

在11天搜救行動中，救搜隊遇到6次餘震及4次緊急撤離。趙稱，救援人員有一次趁餘震發生前半小時把握搜救時機，突然聽到巨響而需撤離，甚至有人員扭傷，其後獲悉原來是另一義工隊伍的人員不慎踢倒牆身引起響聲。趙稱，這反映搜救行動有一定壓力，但慶幸行動中獲支援，舉例當地商會安排運輸工具及翻譯員協助，隨行翻譯員熟習救援隊工作後，其後已主動為人員安排擺放工具及休息位置。

緬甸災區出現嚴重蚊患，人員進入帳篷休息前均需噴蚊怕水及殺蚊；亦有較高人員的雙腳貼近蚊帳睡覺，仍被蚊叮。當地日間及晚間氣溫分別高達40℃及30℃，由於屍體氣味濃烈等原因，人員需配戴N95口罩行動，令體力消耗；亦有人員出現汗癬、紅疹或「香港腳」，有5至6名人員返港後需治理兩周。

捱蚊叮炎熱 有出汗癬紅疹需治理

救援隊前年曾到土耳其地震災區救援，趙稱，有別於土耳其已劃分指定救援範圍，緬甸安排救援隊伍判斷曼德勒的救援範圍。由於每日有多宗求助報告，為免人員在炎熱天氣下消耗體力，處方安排由2至3名人員組成快速搜救隊，視察並判斷搜救策略。救援隊另有兩日為當地災民義診，達35名義診人數，主要處理跌傷或輕微擦傷等。

相關字詞﹕保安局 醫管局 入境處 消防處 救援隊 緬甸地震

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