亞洲文化論壇17國官員出席 羅淑佩籲以人為本擁抱科技

論壇於2003年創辦，為亞洲區內提供文化交流平台，旨在促進與各界文化合作與交流，今屆主題為「連繫、共創、參與：搭建跨文化橋樑」，17名出席的文化官員包括伊朗文化和伊斯蘭指導部部長Seyed Abbas Saleh Shariati，新加坡文化、社區及青年部副秘書長（文化及體育）李東瑾，韓國文化體育觀光部科長Lee Jeongeun等。

羅：港擁獨特優勢

「努力擦亮香港名片」

羅淑佩致辭時表示，香港擁有「超級聯繫人」的獨特優勢，在「十四五」規劃支持下，香港致力發展成中西文化國際交流中心，加上香港擁有商業領域的競爭優勢，亦是亞洲最大的藝術品交易中心，強調會努力「擦亮香港名片」，並善用該些優勢與全球建立聯繫。

國家文旅部副部長：

支持港打造中西交流窗口

羅提到，香港作為中西文化熔爐，香港的潛力只有在世界各國不斷刺激下才能充分釋放，又說其首要任務是創造空間、機會及生態系統，稱會善用西九文化區及啟德體育園，提供足夠的優質內容。

國家文化和旅遊部副部長高政致辭提到，香港是國際金融、貿易、航運中心，形容香港是極具魅力的中西文化薈萃國際大都市，文旅部將一如既往支持特區政府，助力香港發展中外文化交流藝術中心，打造中西文明交流互建的重要窗口。