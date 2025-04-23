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港聞

港聞二

免轉介物理治療 將開修例公聽會

【明報專訊】《輔助醫療業（修訂）條例》曾三度於立法議程被抽起，昨相關法案委員會召開首次會議，決定將就修例召開公聽會，邀請輔助醫療專業團體到立法會發表意見。草案提出容許病人可在3種情况下毋須醫生轉介，接受物理治療及職業治療，其中包括病人過去12個月內曾獲註冊醫生或註冊中醫師診斷。部分議員質疑修訂後轉介仍需經醫生，違背修訂原意。副醫務衛生局長李夏茵強調，出發點是為病人安全着想。

選委界議員陳凱欣表示，法例原意是紓緩醫療壓力，允許輔助醫療業提早介入，舉例稱若有市民打球跌傷，需先看醫生才能轉介，「公立醫院要等好耐，私家又好貴」，查詢當局能否「真正做到免轉介」。李夏茵稱，若市民跌傷更應先看醫生，檢查有否骨折等，強調設定免轉介的條件亦是基於病人安全，「專業是知道自己的限制和能力」。

另外，政府擬修訂《電子健康記錄互通系統條例》，建議賦權醫衛局長可要求所有指明醫護提供者，上傳病人重要資料至「醫健通」，昨日舉行法案委員會會議，本身是外科醫生的醫衛界議員林哲玄關注，現時許多私家醫生受限技術及系統，無法上傳資料。醫衛局副秘書長許澤森回應稱，將持續解決系統對接的障礙，又提及會持續和市民、病人組織及醫療界別持續溝通，改善信息透明度。

容許境外存取醫健通紀錄

醫衛局：外泄問題需靠境外執法

修例同時提出容許認可個別境外醫護提供者，在獲得病人授權下於境外存取市民的醫健通紀錄。對於有議員關注當局會如何處理境外醫護提供者出現資料外泄等行為，許澤森稱若發生有關行為，需靠境外有關機構執法，但強調當局會與當地機構保持溝通，又稱內地對個人信息進出境有嚴格規定。

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