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普通科門診擬140萬貧弱優先 明年起急症室棄診退款扣50元

【明報專訊】明年元旦起急症室緊急、次緊急及非緊急病人加價至400元，基層醫療健康專員彭飛舟在本報觀點版撰文稱，屆時將恒常化急症室退款安排，但不同於現時特別退款安排全數退款，屆時僅退回350元。消息人士解釋，分流屬專業服務，有一定成本。彭飛舟在文中表示，今年內計劃將醫管局普通科門診及家庭醫學專科服務統一正名「家庭醫學門診服務」，增加專屬診症名額優先照顧弱勢社群。據悉這包括領綜援者、75歲以上領長者生活津貼者、加強醫療收費減免機制的受惠者，總人數料約140萬。

現時醫管局逢長假期或服務高峰期會推出急症室特別退款安排，求診者若登記後未接受診症改用其他醫療服務，可24小時內申請退回收費。消息稱，明年元旦起恒常化安排後將維持於登記處申請退款或用HA Go程式申請，惟要收取50元分流成本。

普通科家庭醫學專科正名：

家庭醫學門診服務

為更清晰反映服務模式及體現未來基層醫療發展方向，普通科門診計劃今年內與家庭醫學專科統一命名為「家庭醫學門診服務」，優先照顧弱勢社群包括低收入家庭和貧困長者，政府亦正探討協助到急症室求診而合適的弱勢社群轉往家庭醫學門診服務。

至於誰是可獲優先照顧的弱勢社群，消息指除了綜援及75歲以上領長津的長者，亦包括加強醫療收費減免機制後的受惠者，總人數料約為140萬。當局初步計劃為群組提供類似長者籌的優先輪候隊，優先預約家庭醫學門診服務。

類似長者籌優先預約

綜援75歲以上領長津等受惠

據悉，即使統一命名為家庭醫學門診服務，兩者現有服務模式不變，「仍是兩條隊」，而未來將增加的5萬就診名額主要分配在普通科門診。

彭飛舟文章續稱，今年第四季將增加1間家庭醫學門診診所，星期日及公眾假期服務，料增加約5%的診症名額。

彭鴻昌籲簡化資格核實

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌表示，理解登記、分流等步驟有成本，但現時急症室長假期特別退款安排計劃是全數退款，盼當局解說收取50元的理據。至於普通科門診與家庭醫學專科將加強優先照顧弱勢社群，彭鴻昌表示，希望執行細節能方便病人，如簡化資格核實機制等。

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