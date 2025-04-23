反恐二案 首被告談醫院案 曾言「不如點著佢」

辯方昨續展示何卓為以Telegram用戶名稱「五飛」在案發期間的通訊紀錄，包括「無名群組」。2020年1月27日凌晨2時許、即明愛醫院爆炸品事件當晚，被指是第三被告吳子樂的用戶「夠鐘改名」表示「換個人去會唔會好啲」、「同一個人去兩次好易畀人知邊個做」，何稱「會唔會好一段時間先煙到畀人發現」，其後又稱自己正身處旺角，「不如入去點著佢算」、「我black boc（bloc）」。

稱欲從成員套出目標位置

何卓為供稱，當日他身處旺角助示威者撤離，其後繼續在街上「收風」，他從信息判斷群組有人將煙霧彈放置在某間醫院，他「好想知道件事係咪真係會發生」。法官陳仲衡質疑，何不知炸彈位置，為何又想前往觀察？何庭上回應「法官閣下，呢個係一個好問題」，正因群組無說明位置，他遂打算從成員口中套出，加上他已身穿示威裝束。陳官質疑以示威裝束取「煙彈」，問「你認真㗎？」何表示他當時喝了酒，或「講大咗」。他稱不知煙彈最終由誰引爆。

控方指稱的第二次炸彈計劃發生於2020年2月2日港鐵羅湖站。辯方表示，另一個「無名群組」的通訊由當日至2月7日為止，「五飛」為成員之一，其間有人曾提及「係咪要出post承認責任」。何卓為供稱，當時他已將電話卡交予中學師弟「阿蛋」，由阿蛋代為管理Telegram帳戶，因此他對群組討論不知情，但阿蛋曾向自己透露不知羅湖炸彈由誰放置，只知「九十二籤用咗嚟認責」。

群組提TATP 何：未聞擬用

2月5日，被指是第二被告李嘉濱的用戶「一枝弓」又在群組表示「截TATP」、「塞TATP」，用戶「夠鐘改名」回應「旺角嗰啲位會炸死唔關事嘅人」、「就咁著火應該都夠」。何卓為昨稱，阿蛋從未提及有人擬用高性能炸藥TATP。審訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】