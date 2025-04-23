訛稱搞演唱會騙128萬 前保險經紀囚33月

被告曾慧珊（現年44歲）被控於2018至2019年間，分別騙取事主葉朗軒和孫政約78萬和50萬元。

求情稱曾獲「百萬圓桌」頭銜

暫委法官周燕珠昨於判刑時引述辯方部分求情內容稱，被告曾任職保險從業員，月入8萬至10萬元，且2012至2015年獲得業內「百萬圓桌」頭銜，因本案飽受壓力，需借貸及出售房產還債。周官續指，被告案發前因投資失利欠債約1200萬元，案發時則以高回報游說投資，又利用歌手照片增加可信度，令事主安心交款。

周官斥被告犯案手法精明，將騙款用於應付自己公司的營運開支及還債；雖然被告求情稱需照顧3名子女，但她犯案前便應意識到有影響家人的後果。考慮被告曾向葉還款13萬元、在司法程序飽受壓力，周官就兩項求情因素各減刑3個月，最終判囚2年9個月。

據控方案情，葉與被告2015年同在保險公司工作，被告離職後仍與葉保持聯絡。自2018年，被告訛稱正為公司籌辦演唱會，急需注資，邀請葉及葉的友人孫政投資。兩人交款，後來發現被告向二人簽發的多張支票無法兌現。

【案件編號：DCCC 829/22】