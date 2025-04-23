明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

訛稱搞演唱會騙128萬 前保險經紀囚33月

【明報專訊】前保險從業員向舊同事訛稱代表娛樂公司為演唱會物色投資者，騙取兩人共逾128萬元。被告早前在區院被裁定兩項欺詐罪成，昨日判刑。法官稱被告以高息、高回報吸引事主投資，又展示歌手陳小春照片，令事主打消疑慮交款，直斥被告犯案手法精明，考慮涉案金額，判監兩年9個月。

被告曾慧珊（現年44歲）被控於2018至2019年間，分別騙取事主葉朗軒和孫政約78萬和50萬元。

求情稱曾獲「百萬圓桌」頭銜

暫委法官周燕珠昨於判刑時引述辯方部分求情內容稱，被告曾任職保險從業員，月入8萬至10萬元，且2012至2015年獲得業內「百萬圓桌」頭銜，因本案飽受壓力，需借貸及出售房產還債。周官續指，被告案發前因投資失利欠債約1200萬元，案發時則以高回報游說投資，又利用歌手照片增加可信度，令事主安心交款。

周官斥被告犯案手法精明，將騙款用於應付自己公司的營運開支及還債；雖然被告求情稱需照顧3名子女，但她犯案前便應意識到有影響家人的後果。考慮被告曾向葉還款13萬元、在司法程序飽受壓力，周官就兩項求情因素各減刑3個月，最終判囚2年9個月。

據控方案情，葉與被告2015年同在保險公司工作，被告離職後仍與葉保持聯絡。自2018年，被告訛稱正為公司籌辦演唱會，急需注資，邀請葉及葉的友人孫政投資。兩人交款，後來發現被告向二人簽發的多張支票無法兌現。

【案件編號：DCCC 829/22】

上 / 下一篇新聞

李家超考察浙杭創科4天 今訪「六小龍」取經
李家超考察浙杭創科4天 今訪「六小龍」取經
港澳辦：華「備好獵槍」 美「亂港」必敗
港澳辦：華「備好獵槍」 美「亂港」必敗
民主黨解散冇彎轉 羅健熙：留港續發聲
民主黨解散冇彎轉 羅健熙：留港續發聲
律政司仍需研介入否 鄭嘉如告WSJ母企7月再訊
律政司仍需研介入否 鄭嘉如告WSJ母企7月再訊
中環兩黑點直擊一句鐘11車違例 天眼錄影試行首日 警「處理需時」未有執法數字
中環兩黑點直擊一句鐘11車違例 天眼錄影試行首日 警「處理需時」未有執法數字
內地交流中學生遭拍裸片 14歲男被捕
內地交流中學生遭拍裸片 14歲男被捕
涉持面值5億假債券開戶 3內地人被捕
涉持面值5億假債券開戶 3內地人被捕
姑丈涉非禮智障侄女 事主庭上稱自願
姑丈涉非禮智障侄女 事主庭上稱自願
被頒資產凍結令 恒大前CEO上訴駁回
被頒資產凍結令 恒大前CEO上訴駁回
麥當勞欺凌案涉事員工停職 警拘16歲少年
麥當勞欺凌案涉事員工停職 警拘16歲少年
5食安督察涉偷食物樣本 1任控方證人 購作輻射檢測 擅取自用住所搜出
5食安督察涉偷食物樣本 1任控方證人 購作輻射檢測 擅取自用住所搜出
少女被摑6分鐘 3女生判入更生中心
少女被摑6分鐘 3女生判入更生中心
反恐二案 首被告談醫院案 曾言「不如點著佢」
反恐二案 首被告談醫院案 曾言「不如點著佢」
潘偉賢任中大副校 接替陳金樑
潘偉賢任中大副校 接替陳金樑
巴士冒煙陷火海 65人疏散
巴士冒煙陷火海 65人疏散
普通科門診擬140萬貧弱優先 明年起急症室棄診退款扣50元
普通科門診擬140萬貧弱優先 明年起急症室棄診退款扣50元
免轉介物理治療 將開修例公聽會
免轉介物理治療 將開修例公聽會
亞洲文化論壇17國官員出席 羅淑佩籲以人為本擁抱科技
亞洲文化論壇17國官員出席 羅淑佩籲以人為本擁抱科技
緬甸救援行動冀讓生者釋懷 指揮官憶搜出女屍與母合葬 獲在世親人感激
緬甸救援行動冀讓生者釋懷 指揮官憶搜出女屍與母合葬 獲在世親人感激
救援隊申聯國救援認證 涵前線後勤裝備
救援隊申聯國救援認證 涵前線後勤裝備
搖嬰謀殺罪成運輸工申上訴
搖嬰謀殺罪成運輸工申上訴
失業率維持3.2% 輸勞行業、IT、建造錄升幅
失業率維持3.2% 輸勞行業、IT、建造錄升幅
勞工界五一宣言 倡檢視輸勞政策
勞工界五一宣言 倡檢視輸勞政策
23歲長期病者染退伍軍人症
23歲長期病者染退伍軍人症
客貨車撼吊臂車尾 司機一度被困
客貨車撼吊臂車尾 司機一度被困
涉荷里活廣場斬死兩人 男子待交高院審
涉荷里活廣場斬死兩人 男子待交高院審
灣區熱搜：機械人「獨角獸」財困 穗分部人去樓空 達闥欠薪裁員 董事長稱短期資金周轉緊張
灣區熱搜：機械人「獨角獸」財困 穗分部人去樓空 達闥欠薪裁員 董事長稱短期資金周轉緊張
灣區熱搜：商業化路遙 機械人熱潮引反思
灣區熱搜：商業化路遙 機械人熱潮引反思
【Emily】買復刻國產海鷗表 陳克勤讚自主研發
【Emily】買復刻國產海鷗表 陳克勤讚自主研發
【Emily】狄志遠波士頓馬拉松完賽
【Emily】狄志遠波士頓馬拉松完賽
【Emily】闖IFC果子狸重返野外
【Emily】闖IFC果子狸重返野外
【Emily】田北辰等高鐵「罰企」 憂候車大堂愈來愈塞
【Emily】田北辰等高鐵「罰企」 憂候車大堂愈來愈塞
【Emily】運物局訪低空經濟試點 睇無人機送外賣
【Emily】運物局訪低空經濟試點 睇無人機送外賣
【Emily】城巴五一吸客 推微信小程序
【Emily】城巴五一吸客 推微信小程序