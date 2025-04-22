話你知：港現兩間持牌先進療法製品製造商 其一中大合營

港大醫學院與科技園公司亦於前年5月公布細胞治療實驗室開幕，同樣為發展ATP平台。港大的實驗室在當時獲衛生署「原則性」批出製造先進療法產品牌照，目標5年內推出CAR-T細胞和幹細胞療法的臨牀試驗。

港大前年亦辦ATP實驗室

理大新設的ATP實驗室同樣獲衛生署「原則性」批出製造先進療法產品牌照。理大應用生物及化學科技學系主任周銘祥表示，目標一年內獲發牌，以及臨牀證驗和藥物測試證明書，其間會做前期準備，包括人才培訓。他預計理大ATP實驗室會由10多人運作，包括負責為出品把關及簽署的獲授權人員、負責品質控制及保證的團隊，以及生產人員。

周說團隊人才所需的學科背景主要包括生物醫學、藥劑學等，並要有實戰經驗，目前仍在招募，部分來自理大，亦有從外招聘；理大長遠將透過「生物醫藥研發及產業化理學碩士課程」，配合新設實驗室培訓所需人才。