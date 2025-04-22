話你知：港現兩間持牌先進療法製品製造商 其一中大合營

【明報專訊】先進療法製品（ATP）包括以基因、細胞或組織為主，用於人體作醫療用途的藥品，2021年8月被納入《藥劑業及毒藥條例》規管。目前在港獲藥劑業及毒藥管理局發出ATP製造商牌照的包括生物科技企業「優基科技」，以及由中文大學與科技園公司共同成立的先進療法產品良好生產規範中心，兩者均針對血癌患者，生產嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）作臨牀試驗。
港大醫學院與科技園公司亦於前年5月公布細胞治療實驗室開幕，同樣為發展ATP平台。港大的實驗室在當時獲衛生署「原則性」批出製造先進療法產品牌照，目標5年內推出CAR-T細胞和幹細胞療法的臨牀試驗。
港大前年亦辦ATP實驗室
理大新設的ATP實驗室同樣獲衛生署「原則性」批出製造先進療法產品牌照。理大應用生物及化學科技學系主任周銘祥表示，目標一年內獲發牌，以及臨牀證驗和藥物測試證明書，其間會做前期準備，包括人才培訓。他預計理大ATP實驗室會由10多人運作，包括負責為出品把關及簽署的獲授權人員、負責品質控制及保證的團隊，以及生產人員。
周說團隊人才所需的學科背景主要包括生物醫學、藥劑學等，並要有實戰經驗，目前仍在招募，部分來自理大，亦有從外招聘；理大長遠將透過「生物醫藥研發及產業化理學碩士課程」，配合新設實驗室培訓所需人才。