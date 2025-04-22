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港聞

港聞二

長假打擊販毒酒駕拘34人 最細13歲

【明報專訊】西九龍總區行動部聯同機動部隊、衝鋒隊、交通部、刑事部及油尖警區反三合會行動組，於復活節假期展開代號「星軌」的反罪惡行動，重點打擊涉及與車輛使用的相關罪案。行動共拘捕34人，涉嫌販毒、狂亂駕駛及酒駕等罪。

警方上周六晚至翌日凌晨展開行動，在西九龍多處設路障截查可疑車、巡查酒吧及夜總會等娛樂場所及反罪惡巡邏，拘捕22男12女，年齡由13至71歲，當中5人非華裔，分別涉販運危險藥物、管有危險藥物、藏有工具可作吸食毒品用途、管有攻擊性武器、管有違禁武器、狂亂駕駛、酒駕等。

毒餐車迎撼隱形戰車拘4人

當中周日一輛私家車在尖沙嘴衝路障，其後在火炭黃竹洋街與「隱形戰車」迎頭相撞，3男1女涉販毒、狂亂駕駛等罪被捕。據悉，該私家車避警追截時曾以約時速150公里狂飈，衝燈及切雙白線。另外，5男2女被揭發為被通緝者。

其中一名男子已被控一項管有違禁武器罪及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨在屯門裁判法院提堂。其餘被捕人仍被扣查或保釋候查。

檢值17萬太空油大麻可卡因

警方並檢獲總市值約17萬元毒品，包括太空油、大麻成分產品、可卡因、毒郵票等，另檢獲伸縮棍、摺刀及鐵蓮花等武器。西九龍總區交通部扣查了3輛懷疑非法改裝或不符法例規定的私家車。

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