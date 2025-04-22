吊船聯會：惡劣天氣意外 多涉趕工維修盤

臨時吊船不如永久吊船

無固定插槽「防打韆鞦」

盧成通解釋，臨時吊船因應施工環境設置吊船「做幾日，然後換位去其他地方」，永久吊船則於外牆每隔約20米有「固定插槽」（restraint socket），一般使用固定插槽可令吊船穩定上落，「避免隻船打韆鞦」，聯會現有20多間會員公司加入，已佔使用臨時吊船的大部分公司。

聯會向會員提供「惡劣天氣下臨時吊船工作指引」，特別指明當持續風速達到時速40公里，即相當於5級風或接近3號風球的強度時，應立即停用吊船（見表）。盧稱，惡劣天氣下意外多在維修盤出現，或因工作分秒必爭，「食飯時間都唔顧，外牆工作做完才收工，或者個風未到，做完才收工」。

指地盤存有吊船安全證明

針對勞工處未有備存獲發證明吊船處於「安全操作狀態」的證明書數目，以及書面要求提交紀錄的數目，他認為相關紀錄都可在地盤找到，勞工處或只需修改規定要求備存資料，向地盤索取即可。