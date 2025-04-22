吊船聯會：惡劣天氣意外 多涉趕工維修盤

【明報專訊】本報昨日報道勞工處就惡劣天氣下使用吊船的事故，過去5年無檢控，有3宗個案有發警告。香港吊船專業聯會副會長盧成通昨向本報表示，上月天水圍的個案「行內覺得無理由還在開工」，因天文台一早已發出警告，就其他個案如因「收唔切」吊船導致事故，便要視乎吊船何時收到相關資料。他又提到惡劣天氣下出現的吊船意外多為「臨時吊船」，意外亦多出現於需趕工的「維修盤」。
臨時吊船不如永久吊船
無固定插槽「防打韆鞦」
盧成通解釋，臨時吊船因應施工環境設置吊船「做幾日，然後換位去其他地方」，永久吊船則於外牆每隔約20米有「固定插槽」（restraint socket），一般使用固定插槽可令吊船穩定上落，「避免隻船打韆鞦」，聯會現有20多間會員公司加入，已佔使用臨時吊船的大部分公司。
聯會向會員提供「惡劣天氣下臨時吊船工作指引」，特別指明當持續風速達到時速40公里，即相當於5級風或接近3號風球的強度時，應立即停用吊船（見表）。盧稱，惡劣天氣下意外多在維修盤出現，或因工作分秒必爭，「食飯時間都唔顧，外牆工作做完才收工，或者個風未到，做完才收工」。
指地盤存有吊船安全證明
針對勞工處未有備存獲發證明吊船處於「安全操作狀態」的證明書數目，以及書面要求提交紀錄的數目，他認為相關紀錄都可在地盤找到，勞工處或只需修改規定要求備存資料，向地盤索取即可。