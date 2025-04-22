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果子狸闖IFC商場 捕獲送嘉道理

【明報專訊】一隻果子狸昨早7時許被發現闖入中環國際金融中心（IFC）二期商場，游走於扶手電梯旁離地約3米的玻璃幕牆支柱。

愛協：已成年 無受傷

警方及消防接報到場戒備，愛協及漁護署職約兩小時後先後到場，經商討後以長杆網伸至支柱位置嘗試拯救，果子狸最終由支柱位置一躍而下至扶手電梯，其後被捕獲。愛護動物協會稱該果子狸已成年，初步檢查沒受傷，已交嘉道理農場詳細檢查。

根據資料，果子狸屬體型較大及長的靈貓科動物，眼沿有黑斑，頰及前額有白紋，故又名「白鼻心」，一般長約50至70厘米（不包括尾），是本港常見野生動物，分佈於大嶼山及新界西北以外各郊區，屬夜行動物，善於攀爬樹木，核果及漿果為主要食物。牠們可分泌濃烈麝香氣味驅趕敵人。果子狸受香港法例第170章《野生動物保護條例》保護，任何人捕獵、蓄意騷擾、管有、售賣或出口均屬違法，一經定罪最高可判罰款10萬元及入獄1年。

過往不時有果子狸蹤影，2022年8月7日，一隻約兩呎長果子狸闖入港鐵堅尼地城站，坐在近B出口的升降機槽縫隙的鐵絲網上，消防員到場徒手將牠擒獲放入紙箱，交漁護署處理。2021年11月5日，兩隻果子狸誤闖中環下亞厘畢道律政中心辦公室範圍，漁護署人員將牠們捉走，及後在郊野公園野放。

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