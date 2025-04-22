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港聞

港聞二

長假港人出境245萬人次 增逾8%

【明報專訊】上周五開始的復活節假期昨日結束，不少外遊港人陸續返港，昨日截至昨夜9時，超過63萬人次入境。而計及上周四假期前夕，今年復活節假期有至少307萬人次出境，其中香港居民佔近245萬人次，較去年同期增逾8%。飲食及零售業界皆有代表稱，離港外遊的市民比預期多，復活節假期間市道非常淡靜，生意額較平日大跌。

入境事務處表示，昨晚截至9時，各口岸累計有逾63萬人次入境，香港居民佔約54萬人次。各個口岸昨迫滿入境人潮，下午5時許，警方稱深圳灣口岸人潮擠迫，呼籲市民改道其他口岸或交通工具；至晚上10時許，機管局亦指機場一帶交通繁忙，一號停車場的停車位泊滿，建議旅客改用公共交通工具往返機場。

黃家和：餐飲生意跌三成

今年假期的出境人次再創疫後高峰，重挫本港飲食及零售業。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，4天假期有逾200萬名港人外遊或北上消費，本港市面非常淡靜，飲食業每天整體生意額跌至約2億元，較平日下跌約三成；其中以中高價食肆更為重災，部分生意跌幅高達四至五成。

黃家和稱，尖沙嘴、旺角等傳統商業區的人流明顯少於平日，但西九文化區、啟德體育園等周遭食肆則受惠於當區有舉辦特色活動而生意不俗。他認為，各區可舉辦更多特色活動，刺激市民外出消費。

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，復活節假期的零售市道並不明朗，大批港人外遊「對零售及飲食業也不會有很好的情况」，但業界早有心理準備。他說，零售業界對下月五一黃金周的銷情抱有很大期望，相信足以填補復活節假期間的生意跌幅，但稱疫後內地遊客來港不再以購物為主要目的，加上本港現掀北上消費及跨境網購熱潮，估計難以重現疫情前盛况。

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