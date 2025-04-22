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港聞

港聞二

年初一大火 鐵皮屋清理發現焦屍 當日搜索無發現 消防專責小組調查

【明報專訊】元朗洪水橋昨日揭發焦屍案。工人昨按指示於大道村為一間約3個月前發生火警的鐵皮屋清理雜物，其間發現一具焦屍。火警當日消防曾搜索惟沒有發現，死者身分仍有待警方調查。消防處已就事故成立專責小組調查。

消防處回覆查詢表示，消防昨午接獲警方通知，稱於洪水橋大道村38號發現一具燒焦屍體。消防處已就事故成立專責小組調查，包括調查導致事主死亡及火警起因，以及事件是否與今年1月29日在同一地點發生的火警有關。消防處已聯同警方及政府化驗所人員展開調查。

警方昨午2時許接獲一男子報案，指大道村一間鐵皮屋內發現懷疑人形物體。警員到場調查，初步相信為一具燒焦屍體，消防亦奉召到場協助。警方其後將鐵皮屋附近一帶範圍臨時封鎖，因屍體已嚴重燒焦，其容貌與大約年齡難以辨認。

死者身分未明 原住客非華裔男

消息稱，根據焦屍身形初步估計為男性。大道村村民稱，火警發生後不時傳出陣陣異味，但未有人理會，該鐵皮屋附近一帶，居民大部分為非華裔。

消防於今年1月29日（大年初一）深夜11時19分接報大道村一間村屋發生火警，出動10輛消防車及1輛救護車到場處理，當中包括消防搜救隊，火警於同日深夜11時55分停止動員，消防將火救熄及搜索，火警中沒有發現傷亡。

據悉，火警發生後，該鐵皮屋一直沒有人理會，至近期轉換新業主，故召工人清理雜物，準備重新出租，約4名工人昨日將雜物搬至屋外空地，其間在鐵皮屋發現焦屍，遂通知業主及報警求助。據了解，鐵皮屋住有一名約59歲的非華裔男子。警員事後在現場檢走一張部分已燒毁的租約。案件交由元朗警區重案組跟進。

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