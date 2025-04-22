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社協彭鴻昌：關鍵驗出癌細胞否 醫生應闡不同方案

【明報專訊】有確診「無異型子宮內膜增生」病人質疑醫生沒提供其他方案下，僅建議「子宮雙側輸卵管及卵巢切除術」避免惡化成癌症，但最終發現屬纖維瘤而非惡性腫瘤。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，關鍵在化驗結果是否明確顯示出現癌細胞，足以讓醫生提供切除手術的建議，又認為醫生應解釋不同治療方案，舉例可否先觀察而非做手術；即使醫學判斷無問題，「最重要是病人本身如何決定」，醫生要尊重病人意願。

廣華醫院回覆本報提到，病人已停經，醫生去年遂建議「子宮雙側輸卵管及卵巢切除術」，以避免子宮內膜持續增生及進一步惡化成癌症的風險，藥物或保守治療非可考慮的治療方案。

醫生多為穩陣倡切 知他法不言或涉疏忽

社協過往不時接獲類似申訴，彭鴻昌指出，即使病理報告未明確顯示病人需切除腫瘤細胞，但為「穩陣」起見，尤其超過生育年齡或處更年期的婦女，醫生大多建議切除生殖器官，否則日後出現癌細胞或導致情况惡化。他表示，不排除部分病人接受相關說法，但畢竟生殖器官是「女性的象徵」，在未確定是否癌細胞下切除，部分病人事後或會質疑醫生建議是否恰當。

彭鴻昌認為，醫生可初步判斷哪個方案最合適，若知道多於一個治療方案而未有提供充足資訊予病人選擇，不排除民事上有疏忽責任。

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