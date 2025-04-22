社協彭鴻昌：關鍵驗出癌細胞否 醫生應闡不同方案

廣華醫院回覆本報提到，病人已停經，醫生去年遂建議「子宮雙側輸卵管及卵巢切除術」，以避免子宮內膜持續增生及進一步惡化成癌症的風險，藥物或保守治療非可考慮的治療方案。

醫生多為穩陣倡切 知他法不言或涉疏忽

社協過往不時接獲類似申訴，彭鴻昌指出，即使病理報告未明確顯示病人需切除腫瘤細胞，但為「穩陣」起見，尤其超過生育年齡或處更年期的婦女，醫生大多建議切除生殖器官，否則日後出現癌細胞或導致情况惡化。他表示，不排除部分病人接受相關說法，但畢竟生殖器官是「女性的象徵」，在未確定是否癌細胞下切除，部分病人事後或會質疑醫生建議是否恰當。

彭鴻昌認為，醫生可初步判斷哪個方案最合適，若知道多於一個治療方案而未有提供充足資訊予病人選擇，不排除民事上有疏忽責任。